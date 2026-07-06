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Thêm 3 dự án BĐS được bán cho người nước ngoài

| | Bất động sản

Tổ hợp cao ốc thương mại dịch vụ văn phòng và căn hộ tại góc đường 3/2 với đường Lê Đại Hành ở phường Phú Thọ, dự án The Marq, khu dân cư Tầm Nhìn được UBND TPHCM cấp phép bán cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

UBND TPHCM vừa công bố thêm danh mục 3 dự án nhà ở đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.

Cụ thể, dự án tổ hợp cao ốc thương mại dịch vụ văn phòng và căn hộ rộng hơn 8.937 m2 tại góc đường 3/2 và đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ của Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông 586. Dự án này có 865 sản phẩm, trong đó 702 căn hộ và 163 căn văn phòng, officetel.

Tại phường Sài Gòn, khu trung tâm thương mại và căn hộ (tên thương mại là The Marq), do Công ty CP NDC An Khang làm chủ đầu tư cũng được đưa vào danh mục bán cho người nước ngoài. Dự án nằm trên khu đất vàng số 29B Nguyễn Đình Chiểu, rộng hơn 5.146 m2. Dự án này có 515 căn hộ hạng sang, tổng vốn đầu tư gần 1.9000 tỷ đồng.

Dự án The Marq được bán cho người nước ngoài.

Cuối cùng là dự án khu dân cư Tầm Nhìn quy mô hơn 5,9 ha tại phường Tân Tạo của Công ty TNHH Dacin Việt Nam Tân Tạo. Dự án bao gồm 2.014 sản phẩm, trong đó có 1.980 căn hộ chung cư, 34 căn nhà liên kế vườn và một số công trình công cộng.

Từ năm 2025 đến nay, TPHCM đã 8 lần công bố danh mục dự án đủ điều kiện cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở với tổng số 136 dự án.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức đầu tư dự án), hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp còn hiệu lực nếu không trực tiếp đầu tư, đồng thời chỉ sở hữu trong các dự án không nằm trong khu vực quốc phòng, an ninh.

Hạn mức sở hữu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư, không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có số dân 10.000 người.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

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