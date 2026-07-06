Tập đoàn Bắc Hà được giao thêm hơn 1ha đất làm Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang

UBND TP. Hà Nội mới đây ban hành Quyết định số 3351/QĐ-UBND về việc giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà 10.849m² đất (đợt 3) tại phường Định Công để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang tại ô đất CT6B thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I.

Trong tổng diện tích 10.849m² đất có 8.889m² đất (ô đất CT6B1) để xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất; còn 1.960m² đất (ô đất TT6B2) để xây dựng nhà ở thương mại được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng toàn bộ diện tích đất nói trên đến ngày đến ngày 24/3/2076 (ngày Chủ đầu tư hết thời hạn sử dụng đất của Dự án theo Quyết định giao đất (đợt 1 đối với ô đất CT7) số 1299/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của Chủ tịch UBND Thành phố). Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung.

UBND TP. Hà Nội giao Tập đoàn Bắc Hà có trách nhiệm liên hệ với UBND phường Định Công, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và các Sở có liên quan; Thuế thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 và giao chủ đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 20/8/2025.

Dự án gồm các ô đất CT6B, CT7, CT8 có diện tích gần 5ha với tổng mức đầu tư hơn 3.470 tỷ đồng. Trước đó, Tập đoàn Bắc Hà đã được giao gần 3,9ha đất trong 2 đợt đầu để triển khai dự án.

Theo quy hoạch, khu đô thị Tây Nam Kim Giang I rộng gần 50ha và bao gồm khu biệt thự, chung cư, văn phòng, trường học, công trình công cộng.

Ngày 19/5/2026, Tập đoàn Bắc Hà đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội – Tây Nam Kim Giang tại ô đất CT7.

Tập đoàn Bắc Hà đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội – Tây Nam Kim Giang tại ô đất CT7. Ảnh: Tập đoàn Bắc Hà

Công trình Nhà ở xã hội CT7 được triển khai trên ô đất có diện tích 9.861 m², trên tổng quy mô 49.704 m² của toàn bộ dự án. Công trình gồm 01 tầng hầm, 12 tầng nổi và 01 tum kỹ thuật, với 330 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào Quý III/2027.

Về chủ đầu tư, Tập đoàn Bắc Hà được thành lập năm 2005, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở.

Tháng 6/2016, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng do ông Khúc Đình Thêm nắm 93,3% đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật; bà Vũ Thị Khánh Vân và bà Khúc Thị Dậu mỗi người nắm 0,1% vốn; tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông còn lại là Nguyễn Thị Ánh và Đào Đình Huyên không được tiết lộ.

Tháng 11/2021, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Hiếu trở thành người đại diện pháp luật. Cuối năm 2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên gần 436 tỷ đồng. Từ tháng 2/2026, ông Lê Đức Dương thay ông Hiếu đảm nhiệm vị trí trên.

Cập nhật tháng 6/2026,vốn điều lệ của Tập đoàn Bắc Hà tiếp tục được nâng lên 938 tỷ đồng.



