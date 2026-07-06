Sun Group chuẩn bị khởi công siêu dự án gần 10.000 tỷ tại nơi được ví như “Đảo Ngọc” của một tỉnh miền Trung

Chiều 6/7, tại Hà Nội, đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group về tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, Tập đoàn Sun Group và các đơn vị thành viên hiện đang triển khai nhiều dự án tại Quảng Ngãi, gồm Khu đô thị số 1, 4 và 5 tại xã Măng Đen; Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc); Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố Kon Tum.

Đáng chú ý, đối với dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) , hiện đã hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư và ban hành thông báo thu hồi đất.

Doanh nghiệp đang thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường. Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ ưu tiên bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 90-100 ha để khởi công vào cuối năm 2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tập đoàn Sun Group phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đặc biệt, cần tập trung công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm điều kiện khởi công Khu đô thị số 1 và Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) vào cuối năm nay.

Được biết, dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) do liên danh Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ Hạ tầng Kỹ thuật Miền Trung và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Mặt Trời Đà Nẵng (thuộc hệ sinh thái Sun Group) làm chủ đầu tư.

Khu đô thị này có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 162 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 9.700 tỷ đồng. Dự án có vị trí nằm tại Đảo Ngọc - đây là cù lao nằm giữa sông Trà Khúc, có vị trí được đánh giá đẹp bậc nhất tỉnh Quảng Ngãi.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí đất ở đa dạng loại hình. Cụ thể, đất xây dựng nhà ở liền kề gồm gần 300 căn, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 5 tầng; hơn 1.900 căn chung cư xây thô, hoàn thiện cơ bản; khoảng 1.530 căn nhà ở xã hội xây dựng hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, dự án còn có trên 1.270 lô đất ở liền kề và 585 lô đất ở biệt thự. Ngoài quỹ đất ở, khu đô thị cũng dành diện tích cho đất thương mại – dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện 8 năm kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định.

Dự án hướng tới tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc, hình thành biểu tượng đô thị bên sông Trà Khúc của tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời tăng cường khả năng kết nối và lưu thông giữa hai bờ sông.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng hỗn hợp, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với phát triển nhà ở. Qua đó, hình thành một khu đô thị sinh thái hiện đại, kết nối hài hòa với cảnh quan xung quanh, bảo đảm phát triển ổn định và bền vững.