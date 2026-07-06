TPHCM kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng các bộ: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp.

Lãnh đạo TPHCM dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng những kết quả TPHCM đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, với vai trò đóng góp khoảng 24% GDP cả nước, TPHCM có vị trí hết sức quan trọng đối với tăng trưởng chung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận tăng trưởng của TPHCM hiện cao hơn bình quân cả nước, song vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Do đó, thành phố cần phân tích rõ nguyên nhân, nhận diện đúng điểm nghẽn và đề xuất giải pháp đủ mạnh để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. TPHCM có truyền thống năng động, đổi mới, sáng tạo và luôn đi đầu trong nhiều cơ chế, mô hình phát triển. Trong giai đoạn mới, nhất là sau quá trình sắp xếp, mở rộng không gian phát triển, thành phố cần nhìn nhận đầy đủ hơn các yêu cầu đặt ra về hạ tầng, dân số, môi trường, nguồn lực và liên kết vùng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiến nghị Trung ương cho phép thành phố chủ động nghiên cứu xây dựng Trung tâm năng lượng tại xã Long Sơn, quy mô khoảng 1.000ha. Trung tâm này dự kiến gồm các hạng mục như kho lưu trữ dầu thô, LNG, nhà máy xử lý và các công trình phụ trợ, hướng tới hình thành trung tâm năng lượng quốc gia.

TPHCM cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ tư vấn, kêu gọi các nhà đầu tư lớn tham gia dự án. Đồng thời, thành phố đề xuất được chủ động rà soát, xử lý quỹ nhà, đất do các cơ quan Trung ương quản lý nhưng chưa có nhu cầu sử dụng, nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển.

Liên quan lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố đang đặt mục tiêu chỉnh trang, di dời khoảng 50% số nhà ven kênh, rạch. Riêng trong năm nay, TPHCM phấn đấu di dời khoảng 40.000 căn, tương đương khoảng 10% số nhà ven kênh, rạch, trên cơ sở tạo sự đồng thuận của người dân.

Theo UBND TPHCM, chương trình chỉnh trang, di dời nhà ven kênh, rạch cần khoảng 150.000 tỷ đồng. Vì vậy, thành phố kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm nguồn lực, trong đó có nguồn vốn ứng phó biến đổi khí hậu, kết hợp với ngân sách địa phương để từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng nhà ở ven kênh, rạch.

TPHCM cũng kiến nghị Trung ương tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm, tạo điều kiện khai thác các mỏ vật liệu phù hợp hoặc giao doanh nghiệp của thành phố tham gia khai thác để chủ động nguồn cung. Cùng với đó là kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho địa phương và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Về các kiến nghị của TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, đồng thời đặt sự phát triển trong tổng thể phát triển của vùng và cả nước. Các đề xuất cần bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và đủ cơ sở để Trung ương xem xét, tháo gỡ, qua đó tạo thêm động lực cho TPHCM tăng tốc trong những tháng cuối năm.