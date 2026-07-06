Đại gia Đặng Thành Tâm bắt tay tập đoàn thuộc Chính phủ Malaysia, muốn làm siêu tổ hợp công nghệ tới 6 tỷ USD tại Hà Nội

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về đề xuất hợp tác giữa Hưng Yên Group và JLand Group - thành viên của Johor Corporation (JCorp), tập đoàn kinh tế thuộc Chính phủ bang Johor (Malaysia), nhằm nghiên cứu phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hưng Yên Group là ông Đặng Thành Tâm, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI Group), đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản.

Theo đề xuất, dự án sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trung tâm dữ liệu AI, trung tâm dữ liệu quy mô lớn, điện toán hiệu năng cao (HPC), vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ số, công nghệ thông tin, robot, tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ năng lượng cùng các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất công nghệ cao.

Tổ hợp được định hướng phát triển theo mô hình đồng bộ, xanh, thông minh và bền vững, hướng tới thu hút các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới cũng như các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư thứ cấp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết thành phố đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các dự án công nghệ cao và hạ tầng dữ liệu quy mô lớn. Trong đó, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các cơ chế phân cấp, phân quyền được Quốc hội và Trung ương ban hành đã tạo nền tảng để Hà Nội chủ động hơn trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm vừa được công bố cũng xác định rõ các không gian phát triển chiến lược, tạo dư địa để thu hút các dự án công nghệ quy mô lớn trong thời gian tới. Sau khi tổng kết Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Nội được lựa chọn là địa phương tiên phong triển khai nhiều mô hình mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo lãnh đạo thành phố, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là lợi thế nổi bật trong chiến lược phát triển này. Sau khi được chuyển giao về Hà Nội quản lý, khu công nghệ cao đang được tái cấu trúc theo hướng trở thành đô thị công nghệ, đồng thời sẽ đón nhiều cơ sở giáo dục đại học lớn chuyển về hoạt động. Đây được xem là nền tảng để hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Về hạ tầng, Hà Nội đang đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 5 kết nối trung tâm thành phố với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi tuyến đường hoàn thành, thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm đến Hòa Lạc dự kiến chỉ còn khoảng 30 phút. Song song với đó, nhiều tuyến giao thông kết nối khu vực phía Tây đang được mở rộng, cùng với kế hoạch phát triển khu đô thị thông minh rộng khoảng 600 ha đối diện Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống của chuyên gia, nhà khoa học và người lao động.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cũng cho biết thành phố đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh tại khu vực Hòa Lạc, nơi các chuyên gia không chỉ làm việc mà còn có điều kiện sinh sống, học tập và sử dụng các dịch vụ văn hóa, giải trí. Việc Hà Nội tiếp nhận quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian văn hóa, du lịch, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ khu công nghệ cao.

Theo ông Trương Việt Dũng, Hà Nội xác định các dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và đổi mới sáng tạo là nhóm dự án ưu tiên đặc biệt. Thành phố sẽ áp dụng cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục đầu tư, bảo đảm các dự án đủ điều kiện sẽ được xử lý nhanh nhất theo quy định.

Theo định hướng phát triển của Quy hoạch tổng thể Thủ đô, khu vực phía Tây Hà Nội, với hạt nhân là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng mạng lưới các trung tâm nghiên cứu và đào tạo, sẽ trở thành cực tăng trưởng mới về khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức, công nghiệp công nghệ cao và hạ tầng số của Thủ đô trong những năm tới.

Dự án dự kiến có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 4 - 6 tỷ USD, được triển khai theo mô hình đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững; hướng tới thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, các nhà vận hành trung tâm dữ liệu, các doanh nghiệp bán dẫn, AI, điện toán đám mây và các nhà đầu tư thứ cấp chất lượng cao.