Nhà thầu đảm nhận 40.000 tấn thép ở sân vận động top lớn nhất thế giới ở VN lần đầu tiết lộ công nghệ

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng.

Mới đây, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, doanh nghiệp tham gia thi công kết cấu thép cho sân vận động Hùng Vương, lần đầu chia sẻ về công nghệ cũng như thách thức khi tham gia thi công sân vận động top lớn nhất thế giới tại Việt Nam.

Theo ông, Đại Dũng được chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup giao thực hiện thiết kế kỹ thuật chi tiết kỹ thuật cho toàn bộ hệ kết cấu thép mái, xây dựng phương án thi công, tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị và đồng thời triển khai lắp dựng các hạng mục kết cấu thép cho toàn bộ hệ mái vòm vượt nhịp hơn 350 m có sức chứa 135.000 chỗ ngồi theo đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng đánh giá, đây là một trong những hệ mái có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay, với tổng khối lượng kết cấu thép lên tới hàng chục nghìn tấn, được lắp dựng ở cao độ khoảng 120 m. Hơn nữa, công trình này đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật tiên tiến, công tác tổ chức thi công đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị tham gia.

Đáng chú ý, phần lớn vật liệu sử dụng cho các kết cấu chịu lực chính cho công trình khổng lồ trên là thép chất lượng cao nhập khẩu. Nguyên nhân là do nguồn cung trong nước chưa đảm bảo tiêu chuẩn.

Sau khi hoàn thành, sân vận động Hùng Vương sẽ lập kỷ lục là SVĐ có sức chứa lớn nhất thế giới, SVĐ có mái che đóng mở lớn nhất thế giới. Ảnh: VIC

Nhà thầu này cho biết thêm, vật liệu thép của dự án sân vận động Hùng Vương được cung ứng bởi các nhà cung cấp và nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Metal One, Posco International, Baosteel, NISCO, Yingkou Steel và Liuzhou Steel. Trong khi đó, tại Việt Nam, dự án sử dụng sản phẩm của Posco Yamato Vina và Hòa Phát.

Trên thực tế, tỷ trọng thép sản xuất trong nước chưa chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nhu cầu vật liệu của dự án sân vận động Hùng Vương. Trong đó, riêng thép Hòa Phát chiếm khoảng 5% tổng khối lượng và chủ yếu được sử dụng cho các hạng mục phụ trợ như hệ đỡ phụ, canopy, kết cấu phụ trợ hoặc các cấu kiện không chịu tải trọng lớn.

Sở dĩ tỷ lệ thép Việt vẫn còn khiêm tốn ở công trình sân vận động Hùng Vương là do các cấu kiện chịu lực chính của hệ mái yêu cầu thép cường độ rất cao, kích thước tiết diện lớn, chiều dày lớn, khổ thép lớn cùng các yêu cầu nghiêm ngặt về cơ tính, cũng như độ đồng đều vật liệu và tiêu chuẩn kiểm định quốc tế. Theo ông Dũng, đây là những tiêu chí mà nguồn cung trong nước hiện nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để đáp ứng đầy đủ.

Đâu là thách thức lớn nhất khi thi công mái vòm sân vận động top lớn nhất thế giới?

Công trình Sân vận động Hùng Vương dần thành hình, tính đến tháng 5/2026. Ảnh: Báo Xây dựng

Theo ông Trịnh Tiến Dũng, thách thức lớn nhất là quy mô công trình, yêu cầu tiến độ rất cao, trong khi vẫn phải bảo đảm tuyệt đối các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và độ chính xác trong thi công.

Giống như câu nói của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thường chia sẻ “Áp lực tạo nên kim cương”, đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho rằng, không chỉ là những doanh nghiệp kiến tạo công trình, mà các đơn vị tham gia còn có trách nhiệm tạo ra những sản phẩm có giá trị bền vững cho xã hội, góp phần nâng tầm năng lực công nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhưng một thuận lợi rất lớn là chủ đầu tư đang triển khai đồng thời công tác hạ tầng và xây dựng với tốc độ rất nhanh, cùng với đội ngũ quản lý dự án chuyên nghiệp và hệ thống điều phối hiệu quả. Chính nhờ vậy, sự phối hợp giữa các hạng mục được vận hành nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả như một cỗ máy thống nhất.

Bên cạnh đó, theo ông Dũng, dự án còn đang áp dụng nhiều giải pháp thi công tiên tiến và sáng tạo, trong đó có phương án nâng đồng bộ toàn bộ hệ mái thép có khối lượng hàng chục nghìn tấn lên cao độ hơn 100 m bằng hệ thống kích thủy lực công suất lớn và công nghệ điều khiển đồng bộ hiện đại. Đây được coi là một trong những giải pháp thi công tiên tiến đang được áp dụng cho các công trình có khẩu độ lớn trên thế giới.