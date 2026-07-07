Nhà đầu tư khóc ròng: Shophouse giá chục tỷ cho thuê được 8 triệu đồng/tháng

Anh Nguyễn Tuấn (phường Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, giữa năm ngoái, anh chi 13 tỷ đồng, trong đó có 8 tỷ đồng tiền vay ngân hàng, để mua một căn shophouse 75m2 tại khu đô thị ở phường Yên Nghĩa (Hà Nội), tương đương hơn 293 triệu đồng/m2.

Sau khi mua sẽ cho thuê lại để lấy tiền trả vào tiền vay ngân hàng. Tuy nhiên, anh rao cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng nhưng mãi không có khách thuê. Đến sau Tết, anh nhờ môi giới tìm khách thuê thì được biết giá thuê với những căn shophouse xây thô tại khu đô thị này chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng. Nếu chi khoảng 500 triệu đồng để hoàn thiện, căn nhà sẽ cho thuê được khoảng 13 - 15 triệu đồng/tháng.

Tương tự, anh Thanh Tùng (Cầu Giấy, Hà Nội) nói, tháng 10/2025, anh chi gần 16 tỷ đồng để mua một căn liền kề có diện tích 75m2 tại một khu đô thị ở xã Hoài Đức (Hà Nội). Sau đó, anh tìm được khách cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, khách thuê yêu cầu giảm tiền thuê xuống 9 triệu đồng/tháng, do tình hình kinh doanh không tốt. Anh Tùng cũng đã tìm khách thuê khác để thế chỗ nhưng không được nên anh đành chấp nhận giảm tiền thuê để giữ khách.

"So sánh với các căn shophouse cùng khu đô thị tôi mới ngã ngửa khi mức giá thuê hiện tại của những căn tương tự đã giảm xuống mức quanh 10 triệu đồng/tháng. Với số tiền bỏ ra hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ thu được từng đó, không bằng lợi nhuận gửi tiền ngân hàng", anh Tùng nói.

Hiện nay, ở Hà Nội, nhiều căn shophouse đang được cho thuê với giá chỉ từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, giá mua bán của những căn nhà này có giá hàng chục tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn Sơn - trưởng phòng kinh doanh cho thuê tại một công ty bất động sản tại Hà Nội cho biết, đa phần những shophouse,

﻿ liền kề, biệt thự tại các khu đô thị xa trung tâm được các chủ cửa hàng online thuê để làm kho hàng, vì có lợi thế đường rộng, thoáng dễ dàng vận chuyển. Tuy nhiên, tình hình cho thuê nhà cũng khá ảm đạm, nhiều người đã trả lại mặt bằng.

Bà Hoàng Nguyệt Minh - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội cho biết, thực trạng ế khách thuê đến từ việc đa phần các shophouse mở tại các khu vực đô thị chưa thể đáp ứng được số dân về ở. Dân số khu vực đó chưa đủ sẽ dẫn đến việc rất nhiều mặt bằng shophouse tại các khu đô thị bị bỏ trống hoặc thậm chí là giá thuê rất là thấp nhưng vẫn không có khách.

Do đó, theo chuyên gia này, đối với các khu shophouse, yếu tố quan trọng nhất có thể đảm bảo khu shophouse thành công là về thiết kế và cơ cấu danh mục khách thuê. Trong giai đoạn ban đầu, chủ đầu tư nên cân nhắc đến việc hỗ trợ miễn phí tiền thuê cho khách thuê, thậm chí là 1-2 năm ban đầu để mà xây dựng mô hình và chờ cho dân cư về ở đông tại các khu đô thị.

Ông Lê Đình Chung - chuyên gia bất động sản cho rằng, hiện nay việc mở cửa hàng kinh doanh buôn bán truyền thống không hiệu quả nên thị trường cho thuê mặt bằng trở nên ảm đạm, nhiều chủ kinh doanh phải trả mặt bằng.

Theo ông, thói quen của người kinh doanh cũng đã thay đổi so với trước kia. Họ không còn phụ thuộc vào mặt bằng mà có thể bán hàng qua online. Giá thuê nhà phố thời gian qua đã giảm rất nhiều, không riêng gì các loại hình mặt bằng khác.