Cận cảnh tuyến đường hơn 2.000 tỷ kết nối cảng container lớn nhất Việt Nam: Mở rộng gấp 4 lần, loạt dự án tại khu Đông TP.HCM hưởng lợi
Dự án không chỉ tháo gỡ “nút thắt cổ chai” ám ảnh cửa ngõ cảng Cát Lái suốt gần 20 năm, mà còn bổ sung cú hích hạ tầng, tăng khả năng kết nối cho loạt dự án như The Privé, Palm City, Phố Đông Village cùng các khu dân cư quanh Cát Lái.
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