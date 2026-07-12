Đường Nguyễn Tuân thay đổi diện mạo sau nhiều năm thi công dang dở

Một trong những "nút thắt" lớn nhất của dự án là khu nhà tập thể số 35A Nguyễn Tuân, nơi có 6 hộ dân sinh sống. Việc chưa thể bàn giao mặt bằng tại khu vực này khiến toàn bộ dự án bị đình trệ trong thời gian dài. Đến nay, phần công trình này đã được tháo dỡ, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại.