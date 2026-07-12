Đường Nguyễn Tuân thay đổi diện mạo sau nhiều năm thi công dang dở

Từng là công trường ngổn ngang, thường xuyên ùn tắc và bụi bặm, tuyến đường Nguyễn Tuân (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến ngõ 162) nay đã cơ bản hoàn thành việc mở rộng. Dự án đang được gấp rút hoàn thiện để sớm phát huy hiệu quả, giảm áp lực giao thông cho khu vực.
Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng đã thu hồi và giải phóng khoảng 14.334 m2 đất của 11 tổ chức cùng 160 hộ gia đình, cá nhân. Quá trình thi công kéo dài nhiều năm từng khiến tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ, mặt đường chật hẹp, bụi bẩn, ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động kinh doanh hai bên tuyến phố.
Đến nay, phần lớn vỉa hè đã được lát đá, hệ thống cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện. Mặt đường đã được thảm nhựa đồng bộ, không gian đô thị trên toàn tuyến trở nên thông thoáng và khang trang hơn so với thời điểm công trường còn ngổn ngang.