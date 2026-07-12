Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường Nguyễn Tuân thay đổi diện mạo sau nhiều năm thi công dang dở

| | Bất động sản

Từng là công trường ngổn ngang, thường xuyên ùn tắc và bụi bặm, tuyến đường Nguyễn Tuân (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến ngõ 162) nay đã cơ bản hoàn thành việc mở rộng. Dự án đang được gấp rút hoàn thiện để sớm phát huy hiệu quả, giảm áp lực giao thông cho khu vực.

Sau thời gian dài thi công kéo dài với nhiều lần chậm tiến độ, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân (đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân) đã cơ bản hoàn tất công tác mở rộng. Hình ảnh công trường ngổn ngang, bụi bặm từng gây nhiều phiền toái cho người dân nay gần như không còn, thay vào đó là tuyến đường rộng rãi với hạ tầng đồng bộ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Dự án được UBND quận Thanh Xuân (cũ) phê duyệt từ năm 2018 với tổng chiều dài khoảng 720m. Theo thiết kế, tuyến đường được mở rộng mặt cắt ngang lên 21m, gồm lòng đường rộng 15m và hai bên vỉa hè, mỗi bên rộng 3m. Công trình có điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Trãi và điểm cuối tại ngõ 162 Nguyễn Tuân.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, công trình nhiều lần phải lùi tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến việc thi công kéo dài hơn dự kiến.

Một trong những "nút thắt" lớn nhất của dự án là khu nhà tập thể số 35A Nguyễn Tuân, nơi có 6 hộ dân sinh sống. Việc chưa thể bàn giao mặt bằng tại khu vực này khiến toàn bộ dự án bị đình trệ trong thời gian dài. Đến nay, phần công trình này đã được tháo dỡ, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại.

Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng đã thu hồi và giải phóng khoảng 14.334 m2 đất của 11 tổ chức cùng 160 hộ gia đình, cá nhân. Quá trình thi công kéo dài nhiều năm từng khiến tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ, mặt đường chật hẹp, bụi bẩn, ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động kinh doanh hai bên tuyến phố.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, sau khi hoàn thành toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện vỉa hè và các hạng mục cuối cùng.

Đến nay, phần lớn vỉa hè đã được lát đá, hệ thống cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện. Mặt đường đã được thảm nhựa đồng bộ, không gian đô thị trên toàn tuyến trở nên thông thoáng và khang trang hơn so với thời điểm công trường còn ngổn ngang.

Việc sớm hoàn thành dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc trên trục đường Nguyễn Tuân, khu vực có mật độ dân cư cao với hàng loạt khu chung cư, văn phòng và cơ sở kinh doanh. Đồng thời, tuyến đường mới cũng sẽ tăng cường khả năng kết nối với đường Nguyễn Trãi và các tuyến giao thông lân cận, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị

Hiện các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn lại để sớm đưa toàn bộ dự án vào khai thác, đáp ứng kỳ vọng của người dân sau nhiều năm chờ đợi.

Theo Lê Khánh

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, từng vướng mắc hơn 20 năm, sẽ thông xe sau vài tháng nữa

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, từng vướng mắc hơn 20 năm, sẽ thông xe sau vài tháng nữa Nổi bật

Sau THACO, thêm Tập đoàn Trung Quốc muốn tham gia dự án đường sắt 266.000 tỷ đồng, rút ngắn thời gian từ Đà Nẵng tới Hội An còn 20 phút

Sau THACO, thêm Tập đoàn Trung Quốc muốn tham gia dự án đường sắt 266.000 tỷ đồng, rút ngắn thời gian từ Đà Nẵng tới Hội An còn 20 phút Nổi bật

Bộ Xây dựng thúc tiến độ loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Bộ Xây dựng thúc tiến độ loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

22:15 , 12/07/2026
Nghệ An: Chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội quy mô 2.000 căn hộ

Nghệ An: Chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội quy mô 2.000 căn hộ

21:22 , 12/07/2026
Quảng Ninh: 317 hồ sơ chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở, phường giải trình thế nào?

Quảng Ninh: 317 hồ sơ chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở, phường giải trình thế nào?

20:14 , 12/07/2026
Hơn 99% cử tri Bắc Ninh đồng thuận xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương

Hơn 99% cử tri Bắc Ninh đồng thuận xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương

19:38 , 12/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên