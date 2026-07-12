Quảng Ninh: 317 hồ sơ chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở, phường giải trình thế nào?

UBND phường An Sinh (Quảng Ninh) vừa có văn bản cung cấp thông tin gửi Báo Điện tử VTC News, phản hồi các nội dung liên quan 317 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở đang được Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu giải trình.

Trước đó, Đoàn Kiểm tra yêu cầu Đảng ủy phường An Sinh báo cáo, giải trình về 317 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo phụ lục yêu cầu giải trình, nhiều trường hợp có diện tích chuyển mục đích lớn so với nhu cầu, một số trường hợp được cho là không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu.

Phản hồi nội dung trên, UBND phường An Sinh cho biết, sau khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, UBND TP Đông Triều (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) có văn bản xin ý kiến về việc có hay không giới hạn diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

UBND phường An Sinh khẳng định 317 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất được áp dụng theo đúng quy định pháp luật.

Theo văn bản trả lời của Sở Nông nghiệp và Môi trường, pháp luật đất đai hiện hành không quy định hạn mức diện tích hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với nội dung cho rằng nhiều trường hợp chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch, UBND phường An Sinh viện dẫn khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 cùng Văn bản số 1779/QLĐĐ ngày 13/8/2025 của Cục Quản lý đất đai.

Theo đó, căn cứ xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là phù hợp với một trong các quy hoạch gồm quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không phải đồng thời phù hợp với tất cả các loại quy hoạch.

Theo kết quả rà soát của địa phương, 317 trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất đều phù hợp với ít nhất một trong ba lớp quy hoạch, đáp ứng điều kiện theo khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024; không có trường hợp nào được chuyển mục đích mà không phù hợp với ít nhất một loại quy hoạch.

Đối với trường hợp bà Vương Thị Oanh được nêu trong phụ lục yêu cầu giải trình, UBND phường An Sinh cho biết việc tổng hợp báo cáo trước đó chưa cập nhật đầy đủ kết quả đối chiếu quy hoạch. Qua rà soát hồ sơ, vị trí thửa đất xin chuyển mục đích được xác định phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, đủ điều kiện xem xét theo quy định.

Thông tin thêm với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Sinh cho biết, những nội dung trên là báo cáo, giải trình của địa phương trên cơ sở rà soát hồ sơ và các quy định pháp luật hiện hành.

Theo ông Thắng, đến thời điểm hiện nay, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy vẫn chưa ban hành kết luận chính thức đối với nội dung kiểm tra. Địa phương đang chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới báo chí khi có kết luận cụ thể.