Toàn cảnh 53km Vành đai 3,5 Hà Nội với loạt dự án nghìn tỷ đang thành hình

Tuyến đi qua nhiều khu đô thị lớn và giao cắt với các trục đường như Quang Trung, Thanh Bình, Lê Quang Đạo kéo dài. Dù hạ tầng đã được đầu tư, khu vực này vẫn thường xảy ra ùn tắc, đặc biệt qua địa bàn Hà Đông do lưu lượng phương tiện lớn và ảnh hưởng từ việc tổ chức làn riêng xe buýt nhanh BRT.