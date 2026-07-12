Khu 'đất vàng' hơn 4ha đấu giá thành công vẫn chịu cảnh bỏ hoang nhiều năm

Dự án Trường Tiểu học và THCS Thanh Hoa được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Tây Đô vào tháng 5/2004. Công trình khoảng 200 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất bốn mặt tiền (mặt chính hướng đại lộ Lê Lợi) rộng hơn 40ha tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa﻿).

Đây là dự án trường học liên cấp tư nhân có quy mô chuẩn quốc tế đầu tiên ở Thanh Hóa thời điểm hơn 20 năm trước, từng được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội học tập tốt cho con em trên địa bàn tỉnh này.

Để thực hiện dự án, Công ty Tây Đô đã ký hợp đồng tín dụng với chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Thanh Hóa vay 144 tỷ đồng, vốn đối ứng của doanh nghiệp gần 63 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngôi trường sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2010.

Tuy nhiên, dự án đang triển khai được khoảng 70% khối lượng thì buộc phải tạm ngưng do phía ngân hàng dừng giải ngân với lý do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ tài chính. Hai bên theo kiện suốt nhiều năm khiến công trình rơi vào cảnh hoang phế, đổ nát. Năm 2013, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên buộc Công ty Tây Đô phải trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa gần 110 tỷ đồng, chưa kể lãi chậm trả thi hành án và án phí.

Ông Đinh Văn Thắng – Phó Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 19 lần đấu giá, tài sản đã được bán cho một doanh nghiệp ở Hà Nội với giá hơn 88 tỷ đồng và hoàn thiện bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá từ tháng 12/2024. “Dù trúng đấu giá gần 2 năm qua nhưng đến nay việc chuyển quyền sử dụng khu đất cho chủ đầu mới chưa hoàn thiện do vướng mắc thủ tục đất đai nên đơn vị trúng đấu giá mới chưa thực hiện dự án, dẫn đến khu đất vẫn bỏ hoang”, ông Thắng thông tin.

Theo Phó Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, đơn vị cùng chủ đầu tư mới đã có ý kiến đến ngành chức năng và tỉnh song sự việc đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Đây cũng là một trong những dự án tồn đọng, đang được địa phương tìm phương án gỡ vướng.

Tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các xã, phường rà soát, hoàn thiện danh mục và hồ sơ chi tiết của từng dự án; phân loại đúng bản chất các khó khăn, vướng mắc; xác định rõ tình trạng pháp lý, phương án xử lý, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành việc tháo gỡ các dự án thuộc thẩm quyền trước quý III/2026.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có 437 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Sau khi rà soát, loại khỏi danh sách 136 dự án chưa thuộc diện tồn đọng kéo dài, còn 301 dự án cần tập trung xử lý.

Đến trung tuần tháng 6 vừa qua, đã có 117 dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; còn 184 dự án đang được các ngành, địa phương tiếp tục xử lý, trong đó dự kiến áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 (Nghị quyết số 29) của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP (Nghị định số 147) của Chính phủ đối với 8 dự án đủ điều kiện.