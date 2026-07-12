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Sau gần 4 tháng thu phí, 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam đạt doanh thu gần 1.220 tỷ đồng

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Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chính thức vận hành thu phí điện tử không dừng từ 22h ngày 2-3-2026. Ảnh: Lê Lâm

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chính thức vận hành thu phí điện tử không dừng từ 22h ngày 2-3-2026. Ảnh: Lê Lâm

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả rà soát, đánh giá công tác triển khai thu phí tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Hệ thống thu phí điện tử không dừng tại 5 dự án thành phần gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây chính thức vận hành từ 22h ngày 2-3-2026. Trong quá trình vận hành, Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường, làm việc với các Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý những bất cập phát sinh, bảo đảm thu đúng, thu đủ và an toàn giao thông.

Tính đến ngày 21-6-2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 12,8 triệu lượt giao dịch, tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 1.219 tỷ đồng. Trong đó, tháng 3 ghi nhận trên 2,6 triệu lượt xe với số thu hơn 260 tỷ đồng; tháng 4 đạt trên 3,4 triệu lượt xe, thu hơn 333 tỷ đồng; tháng 5 đạt trên 3,6 triệu lượt xe, thu hơn 348 tỷ đồng; riêng ba tuần đầu tháng 6 ghi nhận trên 3 triệu lượt xe, số thu đạt trên 274 tỷ đồng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, sau thời gian đầu vận hành còn phát sinh nhiều bất cập, các tồn tại lớn của hệ thống thu phí hiện đã cơ bản được khắc phục. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng cho thấy một số hạng mục vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, hệ thống giám sát điều hành giao thông trên cao tốc còn phải tiếp tục rà soát để khắc phục các tồn tại; hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ và công trình kiểm soát tải trọng xe vẫn chưa được đưa vào vận hành theo đúng yêu cầu.

Đối với các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các Ban quản lý dự án đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng để sớm bàn giao, bảo đảm mục tiêu tổ chức thu phí theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng từ giữa tháng 7-2026.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

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