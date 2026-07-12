Nghệ An: Chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội quy mô 2.000 căn hộ

Quyết định nêu rõ, chấp thuận Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi là Chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội tại Phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An. Nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội hoàn chỉnh, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích như trường mầm non, nhà văn hóa, khu thể thao, cây xanh nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình, cán bộ, công chức, viên chức, hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động làm việc trong khu kinh tế, khu công nghiệp và các đối tượng khó khăn về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua hình thức bán và cho thuê với giá ưu đãi.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 82.600m2. Trong đó, chung cư nhà ở xã hội gồm 15 vị trí, có chiều cao 9 tầng, mật độ xây dụng tối đa 40%. Số căn hộ nhà ở xã hội dự kiến khoảng 2.000 căn hộ, trong đó bố trí tối thiểu 12% số lượng căn nhà ở xã hội để cho thuê. Trường hợp nhà đầu tư sử dụng tối đa 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để kinh doanh dịch vụ, thương mại thì số căn hộ nhà ở xã hội dự kiến được xác định trên diện tích sàn nhà ở còn lại (tương đương khoảng 1.800 căn hộ, 12% số lượng nhà ở xã hội cho thuê sẽ được xác định trên tổng số căn hộ sau khi đã sử dụng 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để kinh doanh dịch vụ, thương mại).

Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục hạ tầng xã hội và tiện ích như trường mầm non, nhà văn hóa, khu thể thao, cây xanh, cảnh quan và các công trình phụ trợ.

Một trong những công trình nhà ở xã hội đầu tiên tại Nghệ An do Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư. Ảnh: NA

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.557 tỉ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là hơn 311 tỉ đồng, vốn vay và nguồn vốn huy động hợp pháp khác hơn 1.246 tỉ đồng.

Tiến độ thực hiện của dự án, trong quý I/2027 sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Đến quý IV/2027, dự án dự kiến đưa vào sử dụng 400 căn hộ đầu tiên. Trong quý IV/2028, chủ đầu tư tiếp tục đưa vào sử dụng thêm 600 căn hộ. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV/2029.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.