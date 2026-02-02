Nút giao Mỹ Thủy: Dự án trọng điểm TPHCM kéo dài đến 2026
UBND TPHCM phê duyệt kéo dài tiến độ Dự án nút giao Mỹ Thủy đến quý III/2026, tăng cường quản lý, giám sát và đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- 02-02-2026Đại gia Khoa “khàn” chỉ cách Hà Nội đang làm để kiểm soát lợi nhuận để đưa giá nhà về gần thu nhập người dân
UBND TPHCM vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Thành phần 1 thuộc nút giao thông Mỹ Thủy, một dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông của thành phố. Theo quyết định, tiến độ dự án được kéo dài, thay vì hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025 như trước đây, nay được điều chỉnh sang năm 2021 đến quý III/ 2026. Các nội dung khác liên quan đến dự án vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 31-8-2023 của UBND TP.
Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ trình duyệt dự án. Đồng thời, sở thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước liên quan, bao gồm giám sát tiến độ thực hiện, kiểm tra tính khả thi của dự án và việc tuân thủ quy định pháp luật. Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng cũng phải hướng dẫn, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, hoặc tham mưu UBND Thành phố quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền, nhằm đảm bảo dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và sự phù hợp của số liệu trong hồ sơ báo cáo điều chỉnh dự án. Đơn vị này phải quản lý chất lượng công trình, chi phí đầu tư, tiến độ thực hiện và xây dựng kế hoạch tổng thể cho phần việc còn lại. Ban cũng được yêu cầu triển khai khẩn trương các công việc còn lại để dự án hoàn thành đúng tiến độ điều chỉnh và được quyết toán theo quy định. Việc quản lý phải đảm bảo không làm tăng chi phí, tránh lãng phí do việc kéo dài thời gian thực hiện dự án.
Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy được HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21-4-2016, với tổng mức đầu tư gần 1.998 tỉ đồng từ ngân sách, dự kiến thực hiện giai đoạn 2016 – 2021. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ban đầu được tách riêng với mức đầu tư 504 tỉ đồng.
Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn. Biến động giá đất khiến tổng mức đầu tư cho bồi thường tăng lên 1.624 tỉ đồng, dẫn đến việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng kéo dài từ năm 2023, mặt bằng được bàn giao từ năm 2024 nhưng dưới dạng "da beo", khiến nhà thầu không thể thi công đồng bộ.
Dự án nút giao Mỹ Thủy thuộc khu vực TP Thủ Đức gồm hai thành phần chính. Thành phần 1 về xây lắp có tổng mức đầu tư 1.826 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 3 dự kiến chi 312 tỉ đồng.
Nút giao Mỹ Thủy nằm trong tổng thể nâng cấp hạ tầng trọng điểm của TPHCM, kết nối với nhiều công trình khác như mở rộng các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Lương Định Của, tuyến liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, nút giao An Phú, cầu Tăng Long và cầu Ông Nhiêu.
Người Lao Động