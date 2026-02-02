Một DN sở hữu quỹ đất lớn quanh Hà Nội gần 1.000 ha, tồn kho hơn 7.300 tỷ đồng ở 8 dự án: Kế hoạch 2026 làm CĐT 6 dự án mới, mở rộng quỹ đất tại miền Nam

Tồn kho hơn 7.300 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, Mã: TAL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2025 với doanh thu thuần 1.559 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, chủ yếu vẫn đến từ mảng lõi bất động sản. Lợi nhuận sau thuế 391 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do không còn khoản lãi từ chuyển nhượng công ty con.

Lũy kế cả năm, công ty đem về 3.730 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 2 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế gần 675 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tính đến ngày 31/12/2025, TAL ghi nhận giá trị hàng tồn kho hơn 7.305 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, chủ yếu là các bất động sản để bán đang xây dựng.

Doanh nghiệp cho biết đây chủ yếu là tiền sử dụng đất, tiền giải phỏng mặt bằng, chi phí xây dựng và phát triển cho dự án. Tồn kho này chủ yếu đến từ 7 dự án chính gồm Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP Thái Nguyên; Dự án nhà ở cao tầng đối với ô đất ký hiệu A3/CT2 thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc quy hoạch C12, C13 tại Long Biên; Khu đô thị mới phía Nam trung tâm thị xã Duy Tiên (Hà Nam cũ); Tổ hợp thương mại, dịch vụ hỗn hợp Nam Thái, Thái Nguyên; Khu công nghiệp Hỗ trợ Đồng Văn III; Dự án số 4 thuộc khu đô thị mới Trung tâm TP Thanh Hóa; Khu nhà ở thuộc khu Dư án khác tái định cư xã Hải Yến và các dự án khác.

Ngoài ra, còn hàng tồn kho đã hoàn thành việc xây dựng tại Dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacate Hạ Long.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn hơn 1.000 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang tại dự án thành phần B3-CC2-Starlake, Khu du lịch nghỉ dưỡng Taseco Quảng Bình, dự án Lakeview Tower...

Một điểm đáng chú ý khác là tại ngày 31/12/2025, TAL đã nhận trước 2.446 tỷ đồng từ khách hàng mua bất động sản và hợp đồng xây dựng, tăng 174% so với đầu năm. Chỉ tính riêng trong quý 4/2025, TAL đã nhận 1.230 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả của Taseco Land tăng mạnh từ 5.100 tỷ lên gần 8.784 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính 4.326 tỷ đồng.

Kế hoạch 2026 làm chủ đầu tư 6 dự án mới

Tại Hội thảo Gặp gỡ các nhà đầu tư diễn ra đầu tháng 12/2025, năm 2026, Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu ở mức 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 4.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế 3.000 mức tỷ đồng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, các dự án đã bán hàng từ trước năm 2025 như Central Riverside (Thanh Hóa), Nghi Sơn Central Park (Thanh Hóa), Central Square (Thái Nguyên) và các dự án mở bán mới năm 2025 như Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3, sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Năm 2026, Taseco Land cũng dự kiến mở bán dự án Phố đi bộ Thái Nguyên, dự án Duy Tiên (Hà Nam), dự án Trung Văn.... Nguồn hàng dồi dào từ các dự án này hứa hẹn sẽ mang tới nguồn doanh thu tiềm năng cho doanh nghiệp trong năm tới.

Về chiến lược kinh doanh, Phó tổng giám đốc Đỗ Việt Thanh cho hay, Taseco Land sẽ tiếp tục chiến lược mở rộng quỹ đất trong năm 2026.

Ông Thanh tiết lộ, doanh nghiệp đang nghiên cứu và chuẩn bị các thủ tục để đấu thầu, đấu giá các dự án mới, với mục tiêu được chấp thuận trở thành chủ đầu tư của trên 6 dự án, bao gồm: 3 dự án khu đô thị, 2 dự án khu công nghiệp và 1 dự án khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng.

Đồng thời, Taseco Land cũng đặt mục tiêu mở rộng quỹ đất tại miền Nam, nơi doanh nghiệp chưa có hiện diện. Trước mục tiêu này, nhóm phân tích cảu VCBS đánh giá, TAL có thể cần thêm thời gian để thích ứng với quy trình làm việc tại địa phương và chuẩn bị nguồn vốn phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn ở miền Bắc.

Dự án Long Biên Central là động lực tăng trưởng trong năm 2026

Theo báo cáo của VCBS, dự án Long Biên Central ghi nhận kết quả bán hàng khả quan ngay sau khi ra mắt và mở booking vào tháng 7. Tính T11/2025, dự án đã bán được 405/422 căn hộ, tương đương 96% giỏ hàng; 17 căn còn lại dự kiến sẽ hoàn tất giao dịch trong tháng 01/2026. Dự án thuộc phân khúc cao cấp với mức giá khoảng 120–150 triệu đồng/m². Nhờ lợi thế vị trí nội đô Hà Nội – nơi quỹ đất phát triển mới hạn chế trong khi nhu cầu nhà ở luôn ở mức cao – tiến độ tiêu thụ đạt tốc độ nhanh hơn đáng kể so với trung bình các dự án khác.

Doanh thu và lợi nhuận từ Long Biên Central dự kiến được ghi nhận trong năm 2026, ước đóng góp dòng tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng hỗ trợ TAL thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến các dự án kế tiếp, đồng thời giảm áp lực chi phí vốn trong bối cảnh kế hoạch triển khai nhiều dự án mới trong thời gian tới.

Theo báo cáo của VCBS, đến tháng 11/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất giải phóng mặt bằng hơn 430 ha trên tổng quy mô tích lũy hơn 1.000 ha.

Trong năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho một phần dự án Khu đô thị Duy Tiên với giá trị hơn 1.600 tỷ đồng và dự án Phố đi bộ Thái Nguyên khoảng hơn 1.300 tỷ đồng.

Trong năm 2026, công ty dự kiến tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án Trung Văn, Mê Linh, phần còn lại của Duy Tiên và chi phí giải phóng mặt bằng cho KCN Duy Tiên. Tổng số tiền sử dụng đất cần nộp ước tính khoảng hơn chục nghìn tỷ đồng, tuy nhiên con số cụ thể chưa được xác định do cần chờ kết quả tính toán từ các đơn vị liên quan.

Nguồn vốn tài trợ cho các dự án chủ yếu đến từ vốn chủ sở hữu và nguồn tín dụng ngân hàng, trong đó tập trung vào nhóm ngân hàng thương mại lớn. Tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính trong triển khai dự án thường dao động từ 50% đến 60% tổng nhu cầu vốn.

Cập nhật tiến độ tại các dự án trong giai đoạn 2025 – 2028 của TAL:

Tên dự án Vị trí Diện tích đất (m2) Tiến độ dự án Mức đầu tư Nghi Sơn Central Park Nghi Sơn, Thanh Hóa 149.000 Đang bán hàng 1.390 The Central Riverside (DA số 4 KĐT mới trung tâm TP. Thanh Hóa) TP. Thanh Hóa 156.000 Đang bán hàng 2.727 Nguyên Bình TP. Thanh Hóa Đang bán hàng KĐT mới Mê Linh Mê Linh, HN 406.000 T10/2025: Hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đang thực hiện GPMB. Kỳ vọng mở bán vào Q3/2026 3.208 Trung Văn Central Trung Văn, Từ Liêm, HN 38.500 Dự kiến mở bán phần thấp tầng trong năm 2026, phần cao tầng trong năm 2027 1.876 (chưa tính TSDĐ) A3-CT2 Long Biên A3/CT2, Khu đô thị Phúc Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, HN 16.000 Đang bán hàng 1.600 Lakeview Tower 1283 Giải Phóng 3.648 Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư 924 (chưa tính TSDĐ) Central Square (Nam Thái) P. Nam Tiến, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên 21.259 Đang bán hàng 949 Dự án Khu đô thị phía đông trung tâm phường Phan Đình Phùng Thái Nguyên 66.400 T8/25: khởi công xây dựng 2.450 KĐT Nam Sông Cầu, Thái Nguyên P. Quang Vinh, TP. Thái Nguyên 455.000 Đang thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết, chuyển đổi đất lúa 3.682 (chưa tính TSDĐ) KĐT Duy Tiên Hà Nam Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ) 1.151.000 Đã hoàn thành 81% công tác GPMB (93/115ha). 50,5ha (44%) đã được bàn giao, sẵn sàng triển khai hạ tầng 4.800 KĐT Nam Đôn Lương P. Yên Bắc, X. Duy Tiên, Hà Nam (cũ) 295.600 T2/2025: có xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết n/a DA Khu du lịch và dịch vụ Quảng Bình Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ) 28.100 Chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1.124 KĐT Lương Ninh Xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (cũ) 350.800 Đang lập quy hoạch 1/500 trình thẩm định 1.131 KĐT cao cấp Quán Hàu huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (cũ) 168.200 Dự kiến bắt đầu giải phóng mặt bằng đầu năm 2026 800 KĐT Tam Sơn Phường Tam Sơn, phường Đồng Nguyên và phường Phù Khê, Bắc Ninh 625.700 Trao giấy chứng nhận chủ đầu tư T8/25 3.964 KĐT Hương Mạc Từ Sơn, Bắc Ninh 304.700 Trao giấy chứng nhận chủ đầu tư T8/25 2.500

Việc sở hữu quỹ đất quy mô lớn tại Hà Nội và các khu vực ven đô, nơi nhu cầu nhà ở duy trì ở mức cao, tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho TAL tại thị trường miền Bắc. Tuy nhiên, chiến lược mở rộng và triển khai nhiều dự án cùng thời điểm cũng đồng thời đặt ra áp lực lớn về chi phí tài chính và yêu cầu nguồn vốn liên tục trong giai đoạn thực hiện.

Tháng 8/2025, Taseco Hải Phòng – công ty con do TAL sở hữu 70% vốn điều lệ – đã được phê duyệt làm chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Thủy Nguyên tại Hải Phòng. Dự án có quy mô 247,8 ha, tọa lạc gần cảng Lạch Huyện, cao tốc ven biển và sân bay Cát Bi, mang lại lợi thế rõ rệt về kết nối logistics.

Bên cạnh đó, KCN Đồng Văn 3 được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào doanh thu giai đoạn 2026–2027 qua việc bàn giao tiếp 71 ha. Khi đi vào vận hành ổn định, khu công nghiệp này sẽ đóng vai trò bổ trợ về hạ tầng, tạo hiệu ứng lan tỏa cho dự án khu đô thị tại Duy Tiên.