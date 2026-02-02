Khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City 700ha, dự án hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô

Ngày 2/2/2026, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Liên danh các nhà đầu tư tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Phúc Thịnh. Đây là dự án trọng điểm trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía thành phố Hà Nội có Bí thư Thành uỷ Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.



Việc triển khai dự án gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), đồng thời cụ thể hóa tầm nhìn Quy hoạch Thủ đô Hà Nội 100 năm.

Trên cơ sở nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và chủ trương giãn khoảng 860.000 cư dân khỏi khu vực bên trong Vành đai 3, Hà Nội xác định phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ là giải pháp trọng tâm để tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng bền vững. Trong đó, Bắc Thăng Long Urban City được lựa chọn là dự án hạt nhân, giữ vai trò tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô.

Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026 – 2032, phát triển theo mô hình đô thị xanh – sinh thái – thông minh, tham khảo kinh nghiệm quy hoạch tiên tiến quốc tế, trong đó hạ tầng đồng bộ gắn với không gian xanh chiếm tỷ trọng lớn, hướng tới vận hành hiệu quả và phát triển bền vững trong dài hạn.

Khu đô thị có quy mô gần 700 ha, nằm trên địa bàn các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Mê Linh, tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội – khu vực được định hướng trở thành trục phát triển đô thị chiến lược của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Dự án nằm giữa hai hành lang giao thông quan trọng gồm Vành đai 3 (kết nối trực tiếp cầu Thăng Long) và Vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), đồng thời thuộc vùng ảnh hưởng của Vành đai 4. Khu vực này còn thụ hưởng mạng lưới giao thông đa phương thức gồm hệ thống đường bộ liên vùng, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị số 4, 7 và 9 theo quy hoạch, cùng lợi thế tiếp cận nhanh sân bay quốc tế Nội Bài.

Từ dự án, thời gian di chuyển đến Hồ Gươm khoảng 20 phút, đến Hồ Tây 10–15 phút và đến sân bay Nội Bài khoảng 15 phút, tạo điều kiện kết nối thuận lợi giữa trung tâm hiện hữu và không gian phát triển tương lai của Thủ đô, đồng thời tăng cường liên kết vùng với các địa phương như Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Với quy mô dân số dự kiến khoảng 240.000 người, dự án tạo điều kiện triển khai mô hình quy hoạch tổng thể, đồng bộ và dài hạn, khắc phục tình trạng phát triển manh mún, thiếu kết nối chức năng tại nhiều khu đô thị trước đây.

Dự án được định hướng phát triển trên nền tảng 5 giá trị cốt lõi: quy hoạch hạ tầng thông minh; sinh kế bền vững gắn với văn hóa làng nghề; giáo dục chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo; kết nối đa chiều trong môi trường số văn minh; và chuẩn sống khỏe với hệ thống y tế chất lượng cao.

Tổng tỷ lệ đất dành cho cây xanh, mặt nước và giao thông chiếm trên 50% diện tích, đưa chỉ tiêu cây xanh bình quân đạt khoảng 8 m²/người, tương đương tiêu chuẩn của nhiều đô thị phát triển trong khu vực châu Á.

Hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ, gồm giáo dục – đào tạo, y tế – chăm sóc sức khỏe, thương mại – dịch vụ – kinh tế đô thị, văn hóa – thể thao – cộng đồng, cùng trung tâm hành chính và điều hành đô thị thông minh.

Dự án phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, trong đó ưu tiên quỹ nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở tạm cư chất lượng cao với mức giá phù hợp, gắn với hệ thống công trình công cộng được quy hoạch đồng bộ. Qua đó, Bắc Thăng Long Urban City được kỳ vọng trở thành không gian tái thiết đô thị, đồng hành cùng Thủ đô trong quá trình tái cấu trúc không gian sống theo hướng cân bằng và bền vững.



