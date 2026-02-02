Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau khi loạt ông lớn Vingroup, T&T, Sun Group… đổ bộ, tỉnh sát vách Hà Nội có thêm khu đô thị 1,2 tỷ USD cạnh sân golf của Vinhomes

02-02-2026 - 12:31 PM | Bất động sản

Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang có quy mô hơn 295 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD. Vị trí này nằm gần Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền do Vinhomes phát triển.

Tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo mời đầu tư Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang, nằm trên địa bàn phường Tiền Phong. Dự án có quy mô hơn 295 ha, tổng vốn 30.656 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD).

Về phương án phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình hình thành khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế với quy mô khoảng 93 ha, giai đoạn 2 thực hiện với quy mô khoảng 108 ha, giai đoạn 3 quy mô khoảng 94 ha.

Trước đó vào tháng 3/2022, dự án này đã được UBND tỉnh Bắc Giang cũ phê duyệt quy hoạch 1/500. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang cũ), xã Tiền Phong và xã Tân Liễu (huyện Yên Dũng cũ).

Ranh giới phía Bắc giáp tuyến đường dẫn lên cầu Đồng Sơn và dân cư hiện trạng thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn. Phía Nam giáp dân cư hiện trạng thôn Phấn Sơn và núi Nham Biền. Phía Đông giáp sông Thương và dân cư thôn Tân Độ, xã Tân Liễu. Phía Tây giáp tuyến đường dẫn lên cầu Đồng Sơn và dân cư xã Tiền Phong.

Cũng tại khu vực núi Nham Biền, vào giữa 2024 UBND tỉnh Bắc Giang cũ đã duyệt nhà đầu tư Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con Vinhomes) với tổng vốn 6.400 tỷ đồng.


Thanh Phong

