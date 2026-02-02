Liên danh siêu dự án đại lộ ven sông Hồng khởi công ngay khu đô thị 60.500 tỷ phục vụ tái định cư và giãn dân Thủ đô

Sáng 2/2/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Đây là một trong những dự án đô thị quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và tái cấu trúc không gian đô thị Thủ đô giai đoạn mới.

Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa Thông báo số 268 ngày 25/1/2026 của Đảng ủy UBND TP. Hà Nội về thực hiện Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Đây cũng là dự án thí điểm đầu tiên trong khuôn khổ Đề án, được Hội đồng thẩm định thành phố lựa chọn triển khai theo kết luận cuộc họp ngày 23/1/2026.

Khu đô thị được quy hoạch theo mô hình không gian phức hợp, tích hợp đồng bộ các chức năng an sinh xã hội, thương mại – dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Dự án đồng thời là không gian thử nghiệm cơ chế, chính sách mới, vật liệu xây dựng mới và mô hình quản trị đô thị hiện đại, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Đây là khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên của Hà Nội được thiết kế với triết lý sinh kế bền vững làm trung tâm, kết nối chặt chẽ với hành lang phát triển kinh tế – công nghệ – giao thông phía Bắc Thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những "điểm tựa" để Hà Nội thiết lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất tổng hợp, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ quản lý hành chính sang tiếp cận phát triển toàn diện – lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể của quá trình tái thiết đô thị.

Theo quy hoạch, dự án có tổng quy mô khoảng 696 ha, gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau, đáp ứng quy mô dân số khoảng 200.000 người. Trong đó: Khu đất thứ nhất rộng khoảng 360 ha, nằm tại xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3; Khu đất thứ hai có diện tích khoảng 23 ha, thuộc xã Đông Anh, phân khu đô thị XB-2; Khu đất thứ ba rộng khoảng 313 ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và Khu di tích Cổ Loa.

Dự án nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư cho Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường. Theo chủ đầu tư, khu nhà ở thương mại sẽ được phát triển với mặt bằng giá phù hợp thu nhập và đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân.

Về định hướng không gian, mô hình khu đô thị đa mục tiêu được đề xuất triển khai đồng đều tại 8 hướng phát triển của thành phố, tạo điều kiện giãn dân khỏi khu vực nội đô và kiểm soát lợi nhuận, giá bán để người dân dễ tiếp cận. Các trục chính bao gồm: Nhật Tân – Nội Bài, Bắc Thăng Long – Nội Bài; Hồ Tây – Cổ Loa – sân bay Gia Bình; Quốc lộ 5 – Hà Nội – Hải Phòng; Quốc lộ 1A – Pháp Vân – Cầu Giẽ; Trục phía Nam; Quốc lộ 6; Thăng Long – Hòa Lạc; Quốc lộ 32 – Tây Thăng Long; Trục cảnh quan sông Hồng.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 60.558 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029, với công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng được triển khai song song nhằm sớm bố trí nhà ở tái định cư cho người dân.

Việc khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh được kỳ vọng sẽ mở ra các không gian sống mới cho Thủ đô – nơi người dân mong muốn chuyển đến sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài trong các tổ hợp đô thị hiện đại, đồng bộ, đa chức năng, với hệ thống nhà, trung tâm thương mại dịch vụ, trường học, cơ sở y tế, không gian sản xuất, làm việc, cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đầy đủ, kết nối thuận lợi với toàn bộ không gian đô thị xung quanh.



