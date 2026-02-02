Giải bài toán thiếu hụt bãi đỗ xe

Sau khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô dân số và tốc độ đô thị hóa tăng vọt khiến hạ tầng giao thông tĩnh không theo kịp. Hiện thành phố quản lý hơn 12,7 triệu phương tiện, gồm hơn 1,4 triệu ô tô và 11,3 triệu xe máy. Riêng năm 2025, TP HCM dẫn đầu cả nước về số lượng đăng ký mới với 102.354 ô tô và 290.570 xe máy.

Bãi đỗ xe công cộng ở TP HCM hiện chỉ đáp ứng 10% nhu cầu. Tại khu trung tâm (quận 1, 3, 5 trước đây) và các vùng mật độ dân cư cao, người dân buộc phải lấn chiếm vỉa hè, gầm cầu để đỗ xe. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Vũng Tàu, Bà Rịa, Dĩ An, Thủ Dầu Một, gây kẹt xe cục bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh, du lịch.

Để giải quyết bài toán này, TP HCM cần ưu tiên xây dựng hệ thống bãi đỗ xe đa tầng (ngầm hoặc trên cao) tại các "điểm nóng" như chợ Bến Thành, Công viên 30 Tháng 4, Nhà hát Thành phố, các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi. Tại ga metro Công viên 23 Tháng 9, cần quy hoạch bãi đỗ xe quy mô lớn kết nối với tuyến metro số 2, áp dụng công nghệ tự động và thanh toán không tiền mặt. Đồng thời, cần mở rộng mạng lưới bãi đỗ xe ở các khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Phú Nhuận, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu theo hướng kết hợp với trung tâm thương mại, chung cư hoặc tận dụng không gian ngầm, gầm cầu.

Về mặt quản lý, TP HCM cần đổi mới hình thức tổ chức, như triển khai bản đồ số chỉ dẫn, thu phí lòng đường có kiểm soát theo giờ, khuyến khích mô hình hợp tác công tư (PPP)... Mục tiêu đặt ra là hoàn thành 100% bãi đỗ xe thu phí không dừng trước năm 2030. Với các khu đô thị mới, cần quy định bắt buộc chủ đầu tư phải tính toán phương án hầm đỗ xe bảo đảm an toàn và công suất phục vụ.

Nhiều dự án bãi đỗ xe lớn hiện triển khai rất chậm. Để khắc phục, TP HCM cần sớm lập quy hoạch giai đoạn 2030-2040, ưu tiên ngân sách và thu hút đầu tư tư nhân. Đây là chìa khóa để kéo giảm ùn tắc giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.