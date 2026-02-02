Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt"

02-02-2026 - 11:11 AM | Bất động sản

Công trình của NTK Quách Thái Công nhận về những ý kiến trái chiều.

Thái Công (tên đầy đủ là Quách Thái Công, sinh năm 1972) là một nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt, có công ty thiết kế nội thất riêng. NTK này cũng được biết đến rộng rãi khi danh tiếng gắn với những món đồ xa xỉ, có giá trên trời và nhiều chia sẻ về cuộc sống thượng lưu, phong cách quý tộc.

Mới đây, sau thời gian dài úp mở, Thái Công bất ngờ khoe nhà mới là biệt thự triệu đô ở TP.HCM, đặt tên là Thái Công Maison.

Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 1.
Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 2.

Quách Thái Công và Huy Yves cùng với biệt thự cổ triệu đô

Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 3.

Phòng khách

Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 4.

Phòng ngủ

Ở bài đăng trên Facebook, Thái Công cho biết ngôi nhà không được xây cho khách hàng nào đó mà là tổ ấm của chính mình, được kiến tạo để trở về và tận hưởng sự riêng tư, tĩnh lặng. NTK này tự giới thiệu không gian được thiết kế phản chiếu rõ triết lý sống và làm nghề của mình: tinh tế, kỷ luật, tiết chế và có chiều sâu.

Về các đồ nội thất trong nhà, Thái Công cho biết mình đã đi tìm từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, đặt làm từ những xưởng thủ công lâu đời ở Pháp, Ý, Anh,... rồi đặt chuyển về Việt Nam. Một số món đồ nổi bật được giới thiệu gồm bồn tắm ở phòng ngủ master nặng 256kg, cần cả chục người khiêng, bàn viết ở phòng làm việc có giá hàng tỷ đồng,...

Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 5.

Chiếc bàn viết ở phòng làm việc được giới thiệu có giá hàng tỷ đồng

Sau khi Thái Công giới thiệu và chính thức tiết lộ mình là chủ nhân biệt thự, cư dân mạng đã chia thành 2 phe với ý kiến khác nhau. Một nửa hết lời khen ngợi, một nửa lại cho rằng bày trí nội thất trong nhà rối, nên tiết chế với lý do chủ yếu là phong cách này không hợp gu mình. Đặc biệt ở phòng khách, vì nhiều đồ trưng bày, đèn, vật trang trí, tranh,... nên nhiều người nhận xét rằng hơi giống showroom hơn nhà để ở.

“Đẹp nhưng đồ nội thất hơi rối mắt, mặc dù chơi màu khá ok, không sến nhưng tiết chế thêm chút thì hợp với thời hiện đại hơn”, “Nội thất xét từng chi tiết thì lựa chọn kỹ càng đều đẹp nhưng ghép lại tổng quan thì hơi “tham” xíu nên nhìn rối”, “Mình thấy ngoài thì nhợt nhạt. Trong thì hơi rối”, “Nhà đẹp và hợp với phong cách riêng của anh chứ còn em thì nhìn thôi đã thấy mệt chứ nói gì ở”,... là một số ý kiến trái chiều.

Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 6.
Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 7.
Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 8.

Phòng khách của biệt thự là nơi nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất

Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 9.

Cùng một không gian nhưng ý kiến của cư dân mạng hoàn toàn trái ngược nhau

Một số hình ảnh khác trong nhà Thái Công:

Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 10.
Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 11.
Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 12.

Từng chi tiết đều được sắp đặt cầu kỳ

Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 13.
Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 14.
Biệt thự triệu đô ở TP.HCM của Thái Công bị chê "nhìn thôi đã thấy mệt" - Ảnh 15.

Phía bên ngoài biệt thụ

(Ảnh: Thái Công Quách)

Theo S.A

Phụ Nữ Số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City 700ha, dự án hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô

Khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City 700ha, dự án hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô Nổi bật

Liên danh siêu dự án đại lộ ven sông Hồng khởi công ngay khu đô thị 60.500 tỷ phục vụ tái định cư và giãn dân Thủ đô

Liên danh siêu dự án đại lộ ven sông Hồng khởi công ngay khu đô thị 60.500 tỷ phục vụ tái định cư và giãn dân Thủ đô Nổi bật

Quy định mới về cấp sổ đỏ, Chủ tịch cấp xã được trao quyền

Quy định mới về cấp sổ đỏ, Chủ tịch cấp xã được trao quyền

10:50 , 02/02/2026
Quy định mới tính tiền sử dụng đất khi lên thổ cư

Quy định mới tính tiền sử dụng đất khi lên thổ cư

10:12 , 02/02/2026
Những tuổi đại kỵ tuyệt đối không xây nhà năm Bính Ngọ 2026, gia chủ cần lưu tâm để tránh rước họa vào thân

Những tuổi đại kỵ tuyệt đối không xây nhà năm Bính Ngọ 2026, gia chủ cần lưu tâm để tránh rước họa vào thân

09:33 , 02/02/2026
Bất động sản ven Hà Nội tăng giá trước Tết Nguyên đán

Bất động sản ven Hà Nội tăng giá trước Tết Nguyên đán

09:16 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên