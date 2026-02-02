Soi quy mô khủng siêu dự án 700ha của Liên danh Sunshine tại Mê Linh vừa được khởi công sáng nay, thực hiện chủ trương giãn 860.000 người dân nội đô

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 699,35 ha, tọa lạc tại các xã Phúc Thịnh - Thiên Lộc - Mê Linh, ngay cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, nơi đang được định hình là trục phát triển đô thị mới mang tầm chiến lược của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Dự án nằm giữa hai hành lang giao thông huyết mạch gồm Vành đai 3 (kết nối trực tiếp cầu Thăng Long) và Vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), đồng thời thuộc vùng ảnh hưởng của Vành đai 4, trục động lực quốc gia đang từng bước hoàn thiện.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City được triển khai là bước cụ thể hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm của Thủ đô, góp phần thực hiện chủ trương giãn hơn 860.000 cư dân khỏi khu vực Vành đai 3 trở vào.

Việc phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ là giải pháp căn cơ để tái cấu trúc không gian phát triển một cách bền vững. Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được lựa chọn là một trong những dự án trọng điểm, đóng vai trò hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô.

Có quy mô gần 700 ha, dự án không chỉ xác lập vị thế của một đô thị kiểu mẫu về hạ tầng tiên tiến, đồng bộ mà còn đóng vai trò then chốt trong việc nâng cấp tiêu chuẩn sống, gia tăng nguồn cung và bình ổn thị trường nhà ở trong trung và dài hạn.

Được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2032, Bắc Thăng Long - Urban City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh - sinh thái - thông minh, tham khảo các kinh nghiệm quy hoạch tiên tiến của Singapore, trong đó hệ thống hạ tầng đồng bộ gắn với không gian xanh chiếm tỷ trọng lớn tạo nên một chỉnh thể đô thị hoàn chỉnh, có khả năng tự vận hành và phát triển bền vững trong dài hạn.

Với quy mô đủ lớn để đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 240.000 người dân, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City tạo điều kiện lý tưởng để triển khai một mô hình quy hoạch đồng bộ, bài bản và dài hạn, khắc phục triệt để tình trạng phát triển manh mún, chắp vá, vốn là rào cản khiến nhiều khu đô thị trước đây chưa phát huy được hiệu quả tổng thể.

Dự án KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được kiến tạo cho chính sứ mệnh lịch sử. Thành phố thông minh, hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo và tri thức





Từ đây các khu trung tâm văn phòng, trung tâm tài chính, đến trung tâm nghiên cứu R&D. Đặc biệt, trung tâm R&D được đẩy mạnh phát triển, hướng tới chuyển đổi phương thức từ sản xuất truyền thống sang sản xuất thông minh bền vững dựa trên khoa học công nghệ.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City cũng được ví như cội nguồn dòng chảy tri thức của khu vực khi hiện hữu Làng Đại Học hiện đại: Trường học quốc tế - Nơi ươm mầm những thế hệ tương lai

Khu phức hợp, thể thao quy mô sẽ cung cấp đầy đủ tiện ích cho người dân đô thị mới.

Dự án đã chính thức được bấm nút khởi công vào sáng ngày 2/2. Khi hoàn thành, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City được kỳ vọng mở ra trục phát triển chiến lược phía Bắc, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, giảm tải cho khu vực trung tâm và nâng cao năng lực vận hành tổng thể của Thủ đô.





Tại sự kiện khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City sáng 2/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, góp phần hình thành các khu đô thị đa mục tiêu, đa chức năng được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc khởi công các dự án hôm nay sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn, phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; đồng thời tạo tiền đề triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thủ đô.

Quan trọng hơn, theo ông Thắng, việc triển khai đồng thời hai dự án cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII vào cuộc sống.

Được biết, Quy hoạch tổng thể giai đoạn 2026-2045 với tầm nhìn 100 năm vừa được xác lập, sẽ chính thức kích hoạt chiến dịch "giải nén" đô thị quy mô nhất lịch sử. Không chỉ là một con số cơ học, 860.000 cư dân di dời khỏi lõi nội đô sẽ tạo ra nước đi phá tan điểm nghẽn dài hàng thập kỷ. Hơn lúc nào hết, Hà Nội cần các thành phố vệ tinh để quá trình giãn dân diễn ra tự nhiên, thay vì một mệnh lệnh hành chính.

Những cư dân từ vùng lõi lịch sử cùng tầng lớp tri thức mới khao khát một "bến đỗ" có thể hài hòa mọi yếu tố: Hạ tầng giao thông công cộng hiện đại- Hạ tầng số, ứng dụng công nghệ cao gắn với khoa học - Hạ tầng xã hội: giáo dục, y tế, văn hóa - nâng cao chất lượng sống- Hạ tầng xanh bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển đô thị không chỉ là xây nhà, mà còn cần tạo ra nhiều hơn một trung tâm

Với 5 giá trị cốt lõi làm nên tầm vóc đại đô thị mới: Quy hoạch tập trung hạ tầng thông minh; Sinh kế bền vững - phát triển văn hóa & làng nghề 4.0; Giáo dục chất lượng cao đổi mới sáng tạo; Kết nối đa chiều văn minh số; Chuẩn sống khỏe y tế & tiện ích cao cấp...Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City được kỳ vọng trở thành một khu đô thị kiểu mẫu trong tiến trình phát triển của Thủ đô Hà Nội, đáp ứng yêu cầu tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.