Soi quy mô khủng siêu dự án 700ha của Liên danh Sunshine tại Mê Linh vừa được khởi công sáng nay, thực hiện chủ trương giãn 860.000 người dân nội đô
Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City, thực hiện bởi Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Tập đoàn Sunshine) - Công ty Cổ phần Thái Nam Land (Tập đoàn Thái Nam).
Tại sự kiện khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City sáng 2/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, góp phần hình thành các khu đô thị đa mục tiêu, đa chức năng được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc khởi công các dự án hôm nay sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn, phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; đồng thời tạo tiền đề triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thủ đô.
Quan trọng hơn, theo ông Thắng, việc triển khai đồng thời hai dự án cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII vào cuộc sống.
Được biết, Quy hoạch tổng thể giai đoạn 2026-2045 với tầm nhìn 100 năm vừa được xác lập, sẽ chính thức kích hoạt chiến dịch "giải nén" đô thị quy mô nhất lịch sử. Không chỉ là một con số cơ học, 860.000 cư dân di dời khỏi lõi nội đô sẽ tạo ra nước đi phá tan điểm nghẽn dài hàng thập kỷ. Hơn lúc nào hết, Hà Nội cần các thành phố vệ tinh để quá trình giãn dân diễn ra tự nhiên, thay vì một mệnh lệnh hành chính.
Những cư dân từ vùng lõi lịch sử cùng tầng lớp tri thức mới khao khát một "bến đỗ" có thể hài hòa mọi yếu tố: Hạ tầng giao thông công cộng hiện đại- Hạ tầng số, ứng dụng công nghệ cao gắn với khoa học - Hạ tầng xã hội: giáo dục, y tế, văn hóa - nâng cao chất lượng sống- Hạ tầng xanh bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển đô thị không chỉ là xây nhà, mà còn cần tạo ra nhiều hơn một trung tâm
Với 5 giá trị cốt lõi làm nên tầm vóc đại đô thị mới: Quy hoạch tập trung hạ tầng thông minh; Sinh kế bền vững - phát triển văn hóa & làng nghề 4.0; Giáo dục chất lượng cao đổi mới sáng tạo; Kết nối đa chiều văn minh số; Chuẩn sống khỏe y tế & tiện ích cao cấp...Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City được kỳ vọng trở thành một khu đô thị kiểu mẫu trong tiến trình phát triển của Thủ đô Hà Nội, đáp ứng yêu cầu tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.
An Ninh Tiền Tệ