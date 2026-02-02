Biệt thự triệu đô mới của NTK Thái Công: “Tôi thiết kế ngôi nhà này giống như cách tôi sống và làm nghề - tinh tế, kỷ luật và sâu sắc”

Thái Công (tên đầy đủ là Quách Thái Công, sinh năm 1972) là một nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt, có công ty thiết kế nội thất riêng. NTK này cũng được biết đến rộng rãi khi danh tiếng gắn với những món đồ xa xỉ, có giá trên trời và nhiều chia sẻ về cuộc sống thượng lưu, phong cách quý tộc.

Chú thích ảnh

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, NTK Quách Thái Công tiết lộ không gian nhà mới. Ông chia sẻ:

Cuối cùng ngôi nhà này không phải của một khách hàng nào đó, mà là chính ngôi nhà tôi kiến tạo cho chính mình. Ngay từ đầu, tôi tạo ra ngôi nhà này như một nơi để trở về. Một không gian sống riêng tư, nơi mỗi buổi sáng bắt đầu bằng ánh sáng tự nhiên tràn qua khung cửa cao, và mỗi buổi tối khép lại bằng ánh đèn vàng ấm, âm nhạc nhẹ và sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa thành phố.

Tôi thiết kế ngôi nhà này giống như cách tôi sống và làm nghề: tinh tế, kỷ luật và sâu sắc. Từng tỷ lệ kiến trúc và từng món đồ nội thất đều được lựa chọn với cùng một tiêu chuẩn khắt khe mà tôi đã áp dụng cho giới thượng lưu suốt nhiều năm qua. Không có chi tiết nào chỉ để “trang trí”. Mọi thứ phải có lý do, có văn hóa và có giá trị bền vững theo thời gian".

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Cùng với đó, ông bày tỏ quan điểm về sự sang trọng trong thiết kế:

Với tôi, sang trọng chưa bao giờ đồng nghĩa với phô trương. Sang trọng là sự hiểu biết, là khả năng tiết chế, là cảm giác bình thản khi bước vào một không gian và biết rằng mọi thứ đều đúng chỗ của nó.

Vì thế, THÁI CÔNG MANSION thuyết phục bằng chiều sâu, bằng cảm xúc tích lũy theo năm tháng. Tôi tin rằng, ai được sống lâu trong đây, sẽ nhận ra giá trị thật sự của một ngôi nhà được kiến tạo từ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm sống.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Sau nhiều năm làm nghề, tôi không còn cần thêm một công trình để chứng minh bản thân. Điều tôi cần là một nơi phản chiếu đúng nhất con người mình. Một nơi không chỉ đẹp, mà còn kể câu chuyện về hành trình sống và những lựa chọn rất rõ ràng của tôi.

Ngôi nhà này chính là câu trả lời. Không chỉ là một dinh thự. Mà là một tổ ấm".

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh