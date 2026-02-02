Đại gia Khoa “khàn” chỉ cách Hà Nội đang làm để kiểm soát lợi nhuận để đưa giá nhà về gần thu nhập người dân

Ông Trần Đăng Khoa, đại diện Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng phát biểu tại lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu.

Sáng 2/2/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, huyện Đông Anh. Đây là dự án đô thị quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và tái cấu trúc không gian đô thị Thủ đô giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đăng Khoa, đại diện Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy và chính quyền TP. Hà Nội, cùng sự đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm của người dân trong vùng dự án.

Theo ông Khoa, Hà Nội đang định hình mô hình phát triển đô thị đa chiều, đa tầng giá trị, với hệ thống nhà ở xã hội, tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhà ở thương mại được quy hoạch đồng bộ, kiểm soát hợp lý lợi nhuận, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước – nhà đầu tư – người dân. Trọng tâm là đưa mặt bằng giá nhà ở thương mại tiệm cận hơn với thu nhập và nhu cầu thực tế của người dân.

Đây là khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên của Hà Nội được thiết kế theo triết lý sinh kế bền vững, kết nối chặt chẽ với hành lang phát triển kinh tế – công nghệ – giao thông phía Bắc Thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm.

Từ góc nhìn kinh tế tư nhân, định hướng này được đánh giá là một trong những cơ sở để Hà Nội thiết lập mô hình tăng trưởng mới, gắn với nâng cao năng suất tổng hợp, chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ quản lý hành chính sang giải pháp phát triển toàn diện, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của quá trình tái thiết.

Tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Trong quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cho biết đã chứng kiến rõ tinh thần này, từ hoàn thiện pháp lý, bố trí quỹ đất sạch, rà soát quy hoạch đến tổ chức họp liên ngành và xử lý các vướng mắc, được thực hiện theo hướng nhanh chóng, minh bạch và trách nhiệm.

Theo Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng, những nỗ lực và sự vào cuộc quyết liệt của bộ máy chính trị Thủ đô đã tạo điều kiện thuận lợi cho dự án, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm và hiệu quả triển khai. Doanh nghiệp xác định niềm tin của chính quyền và người dân là nền tảng quan trọng, cần được củng cố bằng kết quả thực chất.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn cam kết ba nội dung trọng tâm: Bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong thi công; Kiểm soát hợp lý lợi nhuận để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước – nhà đầu tư – người dân; Hướng tới xây dựng dự án trở thành chuẩn mực phát triển đô thị, không chỉ về kỹ thuật – mỹ thuật mà còn về phương thức tổ chức thực hiện và trách nhiệm xã hội.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án.

Theo quy hoạch, Dự án Khu đô thị đa mục tiêu có tổng quy mô khoảng 696 ha, gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau, đáp ứng quy mô dân số khoảng 200.000 người. Trong đó: Khu đất thứ nhất rộng khoảng 360 ha, nằm tại xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3; Khu đất thứ hai có diện tích khoảng 23 ha, thuộc xã Đông Anh, phân khu đô thị XB-2; Khu đất thứ ba rộng khoảng 313 ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và Khu di tích Cổ Loa.

Dự án nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư cho Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường. Theo chủ đầu tư, khu nhà ở thương mại sẽ được phát triển với mặt bằng giá phù hợp thu nhập và đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân.

Về định hướng không gian, mô hình khu đô thị đa mục tiêu được đề xuất triển khai đồng đều tại 8 hướng phát triển của thành phố, tạo điều kiện giãn dân khỏi khu vực nội đô và kiểm soát lợi nhuận, giá bán để người dân dễ tiếp cận. Các trục chính bao gồm: Nhật Tân – Nội Bài, Bắc Thăng Long – Nội Bài; Hồ Tây – Cổ Loa – sân bay Gia Bình; Quốc lộ 5 – Hà Nội – Hải Phòng; Quốc lộ 1A – Pháp Vân – Cầu Giẽ; Trục phía Nam; Quốc lộ 6; Thăng Long – Hòa Lạc; Quốc lộ 32 – Tây Thăng Long; Trục cảnh quan sông Hồng.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 60.558 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029, với công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng được triển khai song song nhằm sớm bố trí nhà ở tái định cư cho người dân.



