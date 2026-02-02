TP.HCM tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng từng đình trệ nhiều năm đã được tháo gỡ vướng mắc, chính thức tái khởi động.

Sau thời gian dài “đứng hình” vì vướng mắc pháp lý, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM , có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, đã chính thức được tái khởi động.

Ngày 2/2, UBND TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group - chủ đầu tư) cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra vận hành cống Bến Nghé và rà soát tiến độ tổng thể dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, đến nay dự án đã đạt khoảng 92% khối lượng.

Theo ông Cường, dự án triển khai trong nhiều năm nhưng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, pháp lý, dẫn đến tình trạng ách tắc, kéo dài. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.HCM, các sở, ngành và nhà đầu tư đã phối hợp xử lý các tồn tại, tạo điều kiện để công trình được tái khởi động.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ đẩy nhanh các thủ tục liên quan, trong đó có việc bàn giao quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư, tiếp tục đàm phán ký hợp đồng tín dụng và huy động nguồn vốn phục vụ thi công. “Việc vận hành cống Bến Nghé bước đầu giúp cải thiện tình trạng ngập do triều, hạn chế ngập tại khu vực trung tâm. Các đơn vị cần tiếp tục hỗ trợ để dự án sớm hoàn thành”, ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án, đồng thời rà soát, hoàn thiện thủ tục để đưa công trình vào quy hoạch tổng thể phát triển đô thị.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group, sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố đã giúp tháo gỡ “nút thắt” lớn nhất, tạo điều kiện để dự án được khởi động trở lại. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2026, phát huy hiệu quả kiểm soát triều cường, cải thiện môi trường nước và mỹ quan đô thị.

Chủ đầu tư đề xuất được tham gia vận hành dự án trong 5 năm đầu, nhằm bảo đảm quá trình khai thác an toàn, liên tục, tối ưu hóa quy trình điều tiết và đào tạo nhân sự vận hành. Đồng thời, doanh nghiệp kiến nghị kéo dài thời gian bảo hành, đồng hành kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro và nâng cao độ tin cậy trong giai đoạn đầu khai thác.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng từng đình trệ nhiều năm đã được tháo gỡ vướng mắc, chính thức tái khởi động. (Ảnh: BTC)

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM giai đoạn 1 là công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm 8 cống kiểm soát triều quy mô lớn tại các cửa sông chính như Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Phú Định, Cầu Kinh, Bà Bướm… cùng tuyến đê bao - kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 6 km và 43 cống nhỏ.

Mục tiêu của dự án là ngăn chặn triều cường, giảm ngập cho khu vực nội đô và trung tâm TP.HCM, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ trữ nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu.

Công trình cũng góp phần cải thiện môi trường nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm giao thông thủy nội địa.

Dự án được khởi công từ năm 2016, đạt hơn 90% khối lượng vào năm 2020 nhưng phải tạm dừng do vướng mắc trong thanh toán theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), đặc biệt là việc xác định giá trị quỹ đất đối ứng và điều chỉnh hợp đồng theo quy định PPP.

Việc tái khởi động dự án được kỳ vọng sẽ sớm giải quyết bài toán ngập do triều cường, vốn là vấn đề kéo dài nhiều năm tại TP.HCM.

Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

