Khai thác tạm thời cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn dịp Tết Nguyên đán

Ngày 2/2, đại diện tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thông tin nhận được văn bản của Bộ Xây dựng giao Sở Xây dựng hai địa phương chủ trì, phối hợp các chủ đầu tư xây dựng phương án tổ chức giao thông tạm, quyết định cho các phương tiện lưu thông tạm trên cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Theo đó, việc khai thác tạm thời được Bộ Xây dựng đề nghị trong bối cảnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng cao, nhu cầu đi lại của người dân sẽ làm cho lưu lượng trên các đoạn tuyến Quốc lộ (QL) 1A, QL4A, QL4B… thuộc địa phận các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng tăng cao.

Khi khai thác tạm thời hai tuyến cao tốc trên sẽ giảm tải áp lực giao thông, giảm tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông cho các tuyến QL hiện hữu, tạo điều kiện tốt nhất cho Nhân dân đi lại trong dịp Tết.

Lạng Sơn và Cao Bằng đang tích cực đẩy mạnh thi công đưa vào khai thác tạm thời hai tuyến cao tốc dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Quốc Nam.

Ngoài ra, các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, vật lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng năng suất lao động, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất. Hoàn thành tuyến chính từ đoạn kết nối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đến nút giao QL4B (phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), sớm đưa vào khai thác để giảm tải cho QL1A hiện hữu.

Thời gian qua, ghi nhận của PV Tiền Phong trên QL1A, mật độ giao thông trên các tuyến đường quốc lộ nối với tỉnh Lạng Sơn tăng cao, đặc biệt là xe vận tải hàng hóa kết nối với các cửa khẩu của tỉnh này. Riêng trong 2 ngày (31/1-1/2), tổng số phương tiện chở hàng xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đạt 3.822 xe, bình quân 1.911 xe/ngày.

Ngoài ra, các phương tiện di chuyển trên QL1A đoạn lối ra cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn đến trung tâm tỉnh Lạng Sơn tăng cao. Theo cơ quan chức năng, do tuyến đường QL1A nhỏ, mật độ giao thông lớn, nhiều khúc gấp nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, cuối tháng 1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đưa 130 camera AI vào giám sát giao thông. Hệ thống camera sử dụng trí tuệ nhân tạo phân tích nhằm cho phép nhận diện đối tượng, hành vi liên quan đến an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tự động phân tích, cảnh báo các tình huống như ùn tắc giao thông, tụ tập đông người, tai nạn, sự cố giao thông và các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự…