Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghịch lý chung cư Hà Nội: Nguồn cung 'lao dốc' giảm 58%, giá vượt 122 triệu đồng/m2

02-02-2026 - 15:44 PM | Bất động sản

Theo báo cáo của BHS Property, thị trường nhà ở cao tầng Hà Nội trong quý IV/2025 ghi nhận những diễn biến trái chiều khi nguồn cung mới sụt giảm so với các quý trước nhưng thanh khoản vẫn duy trì ở mức tích cực, trong khi mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục tăng cao.

Trong quý IV/2025, nguồn cung sơ cấp đạt hơn 5.000 căn, giảm 58% so với quý trước và giảm tới 63% so với cùng kỳ năm 2024. Dù vậy, lượng giao dịch vẫn ghi nhận gần 4.100 căn, với tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 81,4%. Đáng chú ý, trong quý có khoảng 10 dự án mới hoặc phân khu mới thuộc các dự án hiện hữu được mở bán, cung cấp cho thị trường khoảng 3.200 sản phẩm, đóng góp phần lớn vào tổng nguồn cung.

Về phân bổ theo khu vực, nguồn cung và giao dịch trong quý IV/2025 tập trung chủ yếu tại các khu vực Gia Lâm, Phúc Lộc, Cầu Giấy và Phúc Lợi. Ngoài ra, một số khu vực như Việt Hưng, Đống Đa và Giảng Võ ghi nhận nguồn cung và giao dịch ở mức hạn chế. Nhìn chung, thị trường tiếp tục có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm, trong khi khu vực nội đô duy trì nguồn cung hạn chế do quỹ đất khan hiếm.

Xét theo phân khúc giá, căn hộ hạng A và hạng Sang tiếp tục chiếm ưu thế khi đóng góp gần 85% tổng nguồn cung trong quý. Ở chiều ngược lại, phân khúc hạng C gần như không còn xuất hiện trên thị trường sơ cấp. Diễn biến này cho thấy cơ cấu sản phẩm ngày càng nghiêng mạnh về phân khúc cao cấp và cận cao cấp.

Tính chung cả năm 2025, tổng nguồn cung nhà ở cao tầng tại Hà Nội đạt hơn 22.000 căn, trong khi tổng lượng giao dịch đạt hơn 21.000 căn, giảm lần lượt 31,4% và 30,4% so với năm 2024.

Ở góc độ giá bán, thị trường tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt. Trong quý IV/2025, đơn giá chào bán mới trung bình toàn thị trường đạt hơn 122 triệu đồng/m², tăng gần 9% so với quý trước và tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2024. Đà tăng giá được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của nhiều dự án thuộc phân khúc cao cấp và việc một số dự án bước vào giai đoạn bàn giao.

Dữ liệu theo quý cho thấy, trong năm 2025, giá chào bán mới tăng trung bình khoảng 12% mỗi quý, dù tốc độ tăng có xu hướng chậm lại vào giai đoạn cuối năm. Trước đó, giai đoạn 2021–2025 chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ của thị trường, khi giá căn hộ hạng A từng đạt đỉnh gần 320 triệu đồng/m² vào quý III/2025, trong khi phân khúc hạng C chỉ tăng nhẹ và dao động trong khoảng 40–50 triệu đồng/m². Từ sau quý II/2024, khoảng cách giá giữa các phân khúc tiếp tục nới rộng, phản ánh xu hướng thị trường bị chi phối ngày càng mạnh bởi các dự án cao cấp và hạng Sang.

Xét theo khu vực, các quận Tây Hồ, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Long Biên và Giảng Võ hiện là những địa bàn ghi nhận mức giá sơ cấp cao nhất trên thị trường nhà ở cao tầng Hà Nội. Trong khi đó, một số khu vực ngoại thành như Phúc Lợi, Hòa Lạc hay Hoài Đức vẫn duy trì mặt bằng giá thấp hơn nhưng đang có xu hướng tăng dần theo làn sóng mở rộng đô thị.

Các số liệu cho thấy, dù nguồn cung mới đang trong xu hướng thu hẹp, thị trường nhà ở cao tầng Hà Nội vẫn duy trì sức hấp thụ tương đối tốt. Tuy nhiên, việc giá bán tiếp tục leo thang và cơ cấu sản phẩm nghiêng mạnh về phân khúc cao cấp đang đặt ra bài toán lớn về khả năng tiếp cận nhà ở đối với nhóm người mua ở thực trong giai đoạn tới.


Theo Kỳ Thư

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Soi quy mô khủng siêu dự án 700ha của Liên danh Sunshine tại Mê Linh vừa được khởi công sáng nay, thực hiện chủ trương giãn 860.000 người dân nội đô

Soi quy mô khủng siêu dự án 700ha của Liên danh Sunshine tại Mê Linh vừa được khởi công sáng nay, thực hiện chủ trương giãn 860.000 người dân nội đô Nổi bật

Tổng Bí thư dự lễ khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City 700ha, dự án hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô

Tổng Bí thư dự lễ khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City 700ha, dự án hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô Nổi bật

Khai thác tạm thời cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn dịp Tết Nguyên đán

Khai thác tạm thời cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn dịp Tết Nguyên đán

15:24 , 02/02/2026
TP.HCM tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

TP.HCM tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

14:45 , 02/02/2026
Quy định mới về nộp tiền khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, áp dụng từ 31-1

Quy định mới về nộp tiền khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, áp dụng từ 31-1

14:38 , 02/02/2026
Biệt thự triệu đô mới của NTK Thái Công: “Tôi thiết kế ngôi nhà này giống như cách tôi sống và làm nghề - tinh tế, kỷ luật và sâu sắc”

Biệt thự triệu đô mới của NTK Thái Công: “Tôi thiết kế ngôi nhà này giống như cách tôi sống và làm nghề - tinh tế, kỷ luật và sâu sắc”

13:46 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên