TTC Land trở lại mốc doanh thu nghìn tỷ đồng

Cơ cấu doanh thu tiếp tục dịch chuyển sang các mảng cho thuê và dịch vụ, góp phần cải thiện biên lợi nhuận và dòng tiền. Đây là cơ sở để doanh nghiệp bước vào giai đoạn vận hành các dự án trọng điểm từ năm 2026.

Giai đoạn 2025 - 2026 đánh dấu sự dịch chuyển của thị trường bất động sản sang các mô hình phát triển gắn với nhu cầu thực và dòng tiền dài hạn, khi khung pháp lý mới bắt đầu được áp dụng đồng bộ. Nắm bắt xu hướng này, TTC Land tập trung triển khai mô hình “Phát triển - Vận hành - Dòng tiền thật”, ưu tiên khai thác tài sản và dịch vụ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 cho thấy định hướng này đã phản ánh rõ nét vào kết quả kinh doanh và cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.

Doanh thu TTC Land năm 2025 tăng 1,52 lần so với năm 2024

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, doanh thu thuần của TTC Land đạt hơn 1.214 tỷ đồng, tăng 52% so với mức 799 tỷ đồng của năm 2024. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu không đến từ mảng chuyển nhượng bất động sản - vốn chiếm chưa đầy 5% trong cơ cấu doanh thu mà đến từ sự gia tăng các mảng cho thuê, dịch vụ bất động sản và xây dựng.

Trong đó, doanh thu cho thuê đạt gần 310 tỷ đồng, tăng hơn 200%, nhờ đưa vào khai thác tòa nhà 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) và các nhà xưởng xây sẵn tại khu vực Tây Ninh. Doanh thu dịch vụ bất động sản đạt gần 354 tỷ đồng, tăng 193%, trong khi doanh thu dịch vụ xây dựng đạt hơn 326 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần, gắn với tiến độ triển khai các dự án TTC Plaza Đà Nẵng, Đảo Kim Quy và Selavia Phú Quốc.

Sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu này cho thấy TTC Land đã giảm đáng kể mức độ phụ thuộc vào hoạt động chuyển nhượng dự án, đồng thời gia tăng tỷ trọng các mảng tạo dòng tiền ổn định.

Lợi nhuận cải thiện, dòng tiền dài hạn gia tăng

Cùng với tăng trưởng doanh thu, hiệu quả sinh lời của TTC Land trong năm 2025 ghi nhận sự cải thiện rõ nét: Lợi nhuận gộp đạt hơn 404 tỷ đồng, trong khi năm 2024 doanh nghiệp ghi nhận lỗ gộp. Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 33,3% cho thấy chất lượng lợi nhuận đã được cải thiện đáng kể sau giai đoạn cơ cấu lại danh mục dự án và hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 147 tỷ đồng, tăng 4,9 lần so với năm trước. Chi phí lãi vay được tiết giảm từ gần 304 tỷ đồng xuống 273 tỷ đồng, góp phần cải thiện kết quả tài chính. Kết thúc năm, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 76 tỷ đồng, tăng hơn 25 lần so với năm 2024.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản TTC Land đạt gần 12.912 tỷ đồng, tăng gần 1.100 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 360 tỷ đồng, góp phần nâng cao khả năng thanh khoản. Đây là nền tảng để TTC Land sẵn sàng về nguồn tiền, chủ động M&A quỹ đất sạch và triển khai dự án với tốc độ cao khi có cơ hội.

Đáng chú ý, doanh thu chưa thực hiện dài hạn đạt gần 990 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm, chủ yếu đến từ tiền thuê nhận trước nhiều năm của AeonMall Việt Nam tại dự án TTC Plaza Đà Nẵng và các hợp đồng cho thuê khác. Khoản mục này tạo nền tảng “dòng tiền ổn định”, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng dự báo dòng tiền trong trung hạn và dài hạn.

Dự án TTC Plaza Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng vận hành trong năm 2026, đóng góp doanh thu đáng kể cho TTC Land

Bước sang năm 2026, TTC Land dự kiến đưa dự án TTC Plaza Đà Nẵng vào vận hành, qua đó ghi nhận nguồn thu ổn định từ hoạt động cho thuê và dịch vụ quản lý. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án Selavia Phú Quốc và Đảo Kim Quy (Đồng Nai) theo kế hoạch đã công bố. Bên cạnh đó, TTC Land sẽ triển khai bán hàng tại dự án Khu dân cư Thành Thành Công (Khu dân cư TTC) tại Tây Ninh vào quý 4/2026. Đây là phân khúc vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu ở thực, qua đó tạo nguồn thu ổn định, giúp cân bằng danh mục sản phẩm của TTC Land, góp phần cải thiện và duy trì kết quả kinh doanh trong giai đoạn tới theo hướng bền vững.

Từ góc nhìn thị trường vốn, với BVPS đạt 12.763 đồng/cổ phiếu và P/B khoảng 0,54 lần, cổ phiếu SCR vẫn đang được giao dịch thấp hơn giá trị sổ sách, tạo dư địa để nhà đầu tư theo dõi trong giai đoạn tới.