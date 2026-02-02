Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong những đại công trường APEC ở Phú Quốc

02-02-2026 - 16:23 PM | Bất động sản

Những ngày cuối năm, đại công trường phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) không ngủ. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang chạy đua tiến độ, quyết tâm đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hẹn.

Tiếng máy thi công vang lên suốt ngày đêm tại các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Không khí khẩn trương bao trùm các công trường, nhà thầu thi công tổ chức “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên đêm, xuyên lễ, tết để kịp tiến độ được giao.

Tại Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các hạng mục được triển khai đồng bộ trên diện tích hơn 1.000ha (tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng) . Nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản; nhà ga VIP đang hoàn thiện, hạng mục đường cất hạ cánh được đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, sân bay Phú Quốc sẽ đạt công suất 18 - 20 triệu hành khách mỗi năm. Trong ảnh, các nhà thầu huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị thi công ngày đêm trên đường cất hạ cánh số 2.

Không khí lao động khẩn trương trên công trường thể hiện quyết tâm của các đơn vị thi công trong việc đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Công nhân trên công trường Nhà ga T2, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc. Theo kế hoạch, đường cất hạ cánh hoàn thành ngày 30/6/2026; nhà ga VIP hoàn thành ngày 30/9/2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) hoàn thành ngày 30/12/2026.

Trên khu đất rộng hơn 16ha, các hạng mục chính của Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC﻿ đang dần lộ diện. Công trình này gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, nhà hát đa năng, công viên APEC cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các thủ tục chuyên ngành được các cơ quan chức năng phối hợp hoàn tất, bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án.

Theo tỉnh An Giang, 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC được chia thành hai nhóm. Trong đó, nhóm 10 dự án đầu tư công, trong đó 1 dự án đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư, 9 dự án còn lại đã lựa chọn nhà thầu thi công. Tỉnh An Giang cam kết tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công. Nhóm thứ hai gồm 11 dự án hợp tác công - tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, đến nay đã chọn được nhà đầu tư.

Trên các công trường, từ hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, Đại lộ APEC đến các dự án ngầm hóa hạ tầng khu vực An Thới, Dương Đông… nhịp độ thi công được đẩy cao từng ngày. Trong ảnh: Cụm công trình hội nghị APEC, với Trung tâm Hội nghị﻿ và Triển lãm với tổng diện tích sàn hơn 157.000m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình sẽ là nơi diễn ra các cuộc họp, bữa tiệc ngoại giao và hoạt động triển lãm quốc tế.

Nhà hát đa năng với thiết kế hình khối tròn - điểm nhấn kiến trúc của cụm công trình APEC.

Từ trên cao nhìn xuống, các công trường dự án phục vụ APEC ở Phú Quốc đang dần thành hình.

Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang chạy đua quyết tâm đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hẹn. Ảnh: P.V

Theo Nhật Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Soi quy mô khủng siêu dự án 700ha của Liên danh Sunshine tại Mê Linh vừa được khởi công sáng nay, thực hiện chủ trương giãn 860.000 người dân nội đô

Soi quy mô khủng siêu dự án 700ha của Liên danh Sunshine tại Mê Linh vừa được khởi công sáng nay, thực hiện chủ trương giãn 860.000 người dân nội đô Nổi bật

Tổng Bí thư dự lễ khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City 700ha, dự án hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô

Tổng Bí thư dự lễ khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City 700ha, dự án hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô Nổi bật

Một DN sở hữu quỹ đất lớn quanh Hà Nội gần 1.000 ha, tồn kho hơn 7.300 tỷ đồng ở 8 dự án: Kế hoạch 2026 làm CĐT 6 dự án mới, mở rộng quỹ đất tại miền Nam

Một DN sở hữu quỹ đất lớn quanh Hà Nội gần 1.000 ha, tồn kho hơn 7.300 tỷ đồng ở 8 dự án: Kế hoạch 2026 làm CĐT 6 dự án mới, mở rộng quỹ đất tại miền Nam

15:57 , 02/02/2026
Nghịch lý chung cư Hà Nội: Nguồn cung 'lao dốc' giảm 58%, giá vượt 122 triệu đồng/m2

Nghịch lý chung cư Hà Nội: Nguồn cung 'lao dốc' giảm 58%, giá vượt 122 triệu đồng/m2

15:44 , 02/02/2026
Đại gia Khoa “khàn” chỉ cách Hà Nội đang làm để kiểm soát lợi nhuận để đưa giá nhà về gần thu nhập người dân

Đại gia Khoa “khàn” chỉ cách Hà Nội đang làm để kiểm soát lợi nhuận để đưa giá nhà về gần thu nhập người dân

15:35 , 02/02/2026
Khai thác tạm thời cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn dịp Tết Nguyên đán

Khai thác tạm thời cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn dịp Tết Nguyên đán

15:24 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên