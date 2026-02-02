Bên trong những đại công trường APEC ở Phú Quốc

Tại Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các hạng mục được triển khai đồng bộ trên diện tích hơn 1.000ha (tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng) . Nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản; nhà ga VIP đang hoàn thiện, hạng mục đường cất hạ cánh được đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, sân bay Phú Quốc sẽ đạt công suất 18 - 20 triệu hành khách mỗi năm. Trong ảnh, các nhà thầu huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị thi công ngày đêm trên đường cất hạ cánh số 2.