Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM lập 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp phường, xã

02-02-2026 - 17:33 PM | Bất động sản

Theo quyết định của UBND TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, xã là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư

UBND TPHCM vừa có quyết định về tổ chức lại 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, 21 Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, 13 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã.

Cụ thể, TPHCM tổ chức lại 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương, 21 Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, 13 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM thành 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã.

TPHCM lập 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp phường, xã - Ảnh 1.

UBND TPHCM vừa có quyết định về tổ chức lại các đơn vị thành 37 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã

Sau khi tổ chức lại, TPHCM có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các phường: Bến Thành, Bàn Cờ, Xóm Chiếu, An Đông, Bình Tiên, Tân Mỹ, Chánh Hưng, Vườn Lài, Bình Thới, Thới An, An Lạc, Tân Sơn Nhất, Tân Phú, Hạnh Thông, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Tam Thắng, Bà Rịa, Phú Mỹ, Cát Lái.

Cạnh đó còn có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các xã: Nhà Bè, Tân Nhựt, Cần Giờ, Tân An Hội, Hóc Môn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Hồ Tràm, Đất Đỏ, Ngãi Giao, Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Theo quyết định của UBND TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, xã là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc vốn khác được giao, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển quỹ đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường, xã, đặc khu.

Đồng thời thực hiện tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc thực hiện một số công việc tư vấn khác theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Ban gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, xã có cơ cấu tổ chức không quá 4 phòng chuyên môn.

Theo Lê Vĩnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Soi quy mô khủng siêu dự án 700ha của Liên danh Sunshine tại Mê Linh vừa được khởi công sáng nay, thực hiện chủ trương giãn 860.000 người dân nội đô

Soi quy mô khủng siêu dự án 700ha của Liên danh Sunshine tại Mê Linh vừa được khởi công sáng nay, thực hiện chủ trương giãn 860.000 người dân nội đô Nổi bật

Tổng Bí thư dự lễ khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City 700ha, dự án hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô

Tổng Bí thư dự lễ khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City 700ha, dự án hạt nhân trong tổ chức không gian phát triển phía Bắc Thủ đô Nổi bật

TTC Land trở lại mốc doanh thu nghìn tỷ đồng

TTC Land trở lại mốc doanh thu nghìn tỷ đồng

17:25 , 02/02/2026
Bên trong những đại công trường APEC ở Phú Quốc

Bên trong những đại công trường APEC ở Phú Quốc

16:23 , 02/02/2026
Một DN sở hữu quỹ đất lớn quanh Hà Nội gần 1.000 ha, tồn kho hơn 7.300 tỷ đồng ở 8 dự án: Kế hoạch 2026 làm CĐT 6 dự án mới, mở rộng quỹ đất tại miền Nam

Một DN sở hữu quỹ đất lớn quanh Hà Nội gần 1.000 ha, tồn kho hơn 7.300 tỷ đồng ở 8 dự án: Kế hoạch 2026 làm CĐT 6 dự án mới, mở rộng quỹ đất tại miền Nam

15:57 , 02/02/2026
Nghịch lý chung cư Hà Nội: Nguồn cung 'lao dốc' giảm 58%, giá vượt 122 triệu đồng/m2

Nghịch lý chung cư Hà Nội: Nguồn cung 'lao dốc' giảm 58%, giá vượt 122 triệu đồng/m2

15:44 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên