Anh Tâm, người dân đã gắn bó với Mả Lạng gần 40 năm, cho biết căn nhà rộng khoảng 21m² của gia đình hiện có 3 thế hệ với 8 người cùng sinh sống. "Nhà này ba mẹ tôi mua lại từ lâu rồi, vốn là nhà mồ cũ rồi sửa chữa thành nơi ở. Nghe tin khu vực sắp được chỉnh trang, ai cũng mừng. Nhưng điều người dân mong mỏi nhất vẫn là phương án đền bù, hỗ trợ thoả đáng để có thể ổn định cuộc sống”, anh nói.