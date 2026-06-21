TPHCM sẽ có khu chung cư cao tới 38 tầng tại khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo gần 16.400 tỷ đồng

HĐND TPHCM vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 16.369 tỷ đồng.

Tại khu Mả Lạng, TPHCM dự kiến xây chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ, 93 căn nhà thấp tầng cùng trường học liên cấp. Tại khu chợ Gà - Gạo sẽ xây chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ.

Theo phương án được thông qua, nhà đầu tư tự huy động 100% vốn thực hiện dự án, gồm khoảng 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Sau khi hoàn thành và bàn giao công trình cho Nhà nước, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng kết hợp ngân sách thành phố.

Quỹ đất thanh toán dự kiến nằm tại Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu B), phường Tân Tạo, rộng khoảng 133 ha. Theo tính toán sơ bộ, quỹ đất này có giá trị khoảng 24.135 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 13.400 tỷ đồng, phần giá trị còn lại để thanh toán hợp đồng BT là khoảng 10.735 tỷ đồng.

Do tổng mức đầu tư lớn hơn giá trị quỹ đất đối ứng, TPHCM dự kiến bố trí thêm khoảng 5.635 tỷ đồng từ ngân sách để thanh toán phần chênh lệch cho nhà đầu tư sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, dự kiến năm 2029.

Theo kế hoạch, dự án triển khai giai đoạn 2026-2029. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ tháng 8/2026 đến tháng 8/2027.

Tại khu Mả Lạng, dự án ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà đất với 1.459 hộ dân và gần 4.700 nhân khẩu. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến hơn 9.451 tỷ đồng.

Ở khu Chợ Gà - Gạo, khoảng 252 căn nhà với 192 hộ dân, 744 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.476 tỷ đồng.

Tổng cộng, dự án tác động đến khoảng 1.651 hộ dân tại hai khu dân cư lâu đời nằm ở lõi trung tâm thành phố.

Nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền. Doanh nghiệp sẽ xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quỹ nhà tái định cư tại chỗ.