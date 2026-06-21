Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM sẽ có khu chung cư cao tới 38 tầng tại khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo gần 16.400 tỷ đồng

| | Bất động sản

TPHCM dự kiến xây chung cư nhà ở xã hội cao 35-38 tầng, với tổng số gần 2.300 căn tại khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo.

TPHCM sẽ có khu chung cư cao tới 38 tầng tại khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo gần 16.400 tỷ đồng- Ảnh 1.

HĐND TPHCM vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 16.369 tỷ đồng.

Tại khu Mả Lạng, TPHCM dự kiến xây chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ, 93 căn nhà thấp tầng cùng trường học liên cấp. Tại khu chợ Gà - Gạo sẽ xây chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ.

Theo phương án được thông qua, nhà đầu tư tự huy động 100% vốn thực hiện dự án, gồm khoảng 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Sau khi hoàn thành và bàn giao công trình cho Nhà nước, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng kết hợp ngân sách thành phố.

Quỹ đất thanh toán dự kiến nằm tại Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu B), phường Tân Tạo, rộng khoảng 133 ha. Theo tính toán sơ bộ, quỹ đất này có giá trị khoảng 24.135 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 13.400 tỷ đồng, phần giá trị còn lại để thanh toán hợp đồng BT là khoảng 10.735 tỷ đồng.

Do tổng mức đầu tư lớn hơn giá trị quỹ đất đối ứng, TPHCM dự kiến bố trí thêm khoảng 5.635 tỷ đồng từ ngân sách để thanh toán phần chênh lệch cho nhà đầu tư sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, dự kiến năm 2029.

Theo kế hoạch, dự án triển khai giai đoạn 2026-2029. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ tháng 8/2026 đến tháng 8/2027.

Tại khu Mả Lạng, dự án ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà đất với 1.459 hộ dân và gần 4.700 nhân khẩu. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến hơn 9.451 tỷ đồng.

Ở khu Chợ Gà - Gạo, khoảng 252 căn nhà với 192 hộ dân, 744 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.476 tỷ đồng.

Tổng cộng, dự án tác động đến khoảng 1.651 hộ dân tại hai khu dân cư lâu đời nằm ở lõi trung tâm thành phố.

Nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền. Doanh nghiệp sẽ xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quỹ nhà tái định cư tại chỗ.

Tâm Nguyên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa tham gia làm nhà ở giá rẻ, triển khai dự án hơn 800 căn tại thành phố giàu nhất nước

Nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa tham gia làm nhà ở giá rẻ, triển khai dự án hơn 800 căn tại thành phố giàu nhất nước Nổi bật

Vụ 'ôm đất vàng', dân thiếu lối ra biển: Chủ dự án có động thái mới

Vụ 'ôm đất vàng', dân thiếu lối ra biển: Chủ dự án có động thái mới Nổi bật

Nhà đầu tư nghe ngóng quy hoạch, nhà đất thổ cư Hà Nội trầm lắng

Nhà đầu tư nghe ngóng quy hoạch, nhà đất thổ cư Hà Nội trầm lắng

14:58 , 21/06/2026
Vay tiền làm nhà cho thuê, nhà đầu tư lo lỗ nặng

Vay tiền làm nhà cho thuê, nhà đầu tư lo lỗ nặng

12:59 , 21/06/2026
Tập đoàn Thái Lan muốn đầu tư 4 khu công nghiệp 500 triệu USD tại xứ Thanh

Tập đoàn Thái Lan muốn đầu tư 4 khu công nghiệp 500 triệu USD tại xứ Thanh

12:37 , 21/06/2026
Tổ hợp 9 tòa tháp của Sunshine ở TP Hồ Chí Minh: Hơn 50 tiện ích cao cấp, AI hiện diện trong từng căn hộ

Tổ hợp 9 tòa tháp của Sunshine ở TP Hồ Chí Minh: Hơn 50 tiện ích cao cấp, AI hiện diện trong từng căn hộ

08:00 , 21/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên