Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences tăng tốc trước mốc bàn giao 2027, ký kết 12 đại lý chiến lược

Khi bất động sản hàng hiệu trở thành lựa chọn của dòng tiền tinh hoa

Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ sàng lọc mới, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển về những tài sản sở hữu giá trị thực, tiến độ hiện hữu và khả năng lưu giữ giá trị dài hạn. Với phân khúc Branded Residences, vai trò của đơn vị phân phối không còn dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, mà trở thành cầu nối truyền tải những giá trị cốt lõi của một tài sản hàng hiệu tới đúng cộng đồng khách hàng.

Toàn cảnh sự kiện.

Đó cũng là lý do NobleX lựa chọn đồng hành cùng 12 đại lý chiến lược gồm An Phát Land, Cen Land, Hanoiland, ABC Sky, Tân Long Land, Four Home, Newstar Homes, M-Holdings, G-Empire Land, ZHomes, An Phúc và Sol Homes. Doanh nghiệp kỳ vọng với năng lực và kinh nghiệm của hệ thống đối tác, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences sẽ tiếp tục mở rộng sức lan tỏa trên thị trường, khẳng định vị thế của một trong những dự án Branded Residences tiên phong tại Tây Hồ Tây, qua đó lan tỏa những giá trị của một tài sản hàng hiệu được kiến tạo cho tầm nhìn dài hạn.

Nghi thức trao chứng nhận Đại lý chiến lược cho dự án

Là một trong những đại lý chiến lược, bà Hoàng Minh Thúy, Phó tổng giám đốc CTCP Tư vấn phát triển và Kinh doanh bất động sản M-Holdings bày tỏ: “Chúng tôi tin vào ba yếu tố cốt lõi của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: Tâm huyết của Sunshine Group khi phát triển dự án, vị trí đón đầu tương lai của Tây Hồ Tây và một sản phẩm được kiến tạo với tiêu chuẩn sống khác biệt. Khi thực sự hiểu và yêu sản phẩm, việc truyền tải giá trị đến khách hàng trở nên tự nhiên hơn, và đó cũng là lý do M-Holdings nhanh chóng ghi nhận những giao dịch thành công ngay từ những ngày đầu tham gia dự án”.

Sự khan hiếm, chuẩn hàng hiệu và lợi thế quy hoạch: Bộ ba giá trị định hình tài sản truyền đời

Tọa lạc giữa “trái tim” khu đô thị quốc tế Ciputra, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence sở hữu địa thế hiếm có với tầm view panorama sông Hồng - Hồ Tây, cùng 4 mặt tiền khoáng đạt, liền kề công viên 65ha lớn bậc nhất Hà Nội.

Với quy mô 5 tòa tháp 40 tầng, dự án có đến gần 90% sản phẩm là những dinh thự thông tầng xa xỉ, với nội thất cao cấp từ những thương hiệu hàng đầu và được quản lý theo tiêu chuẩn WorldHotels - cái tên đứng sau những khách sạn và khu nghỉ dưỡng độc lập tốt nhất thế giới.

Song hành với không gian sống là hơn 50 tiện ích 5 sao đồng bộ, trong đó đáng chú ý là tổ hợp giải trí mặt đất với không gian biển hồ dài gần 0,5 km; tuyến phố mua sắm trên không dài bậc nhất Tây Hồ Tây; tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây như du thuyền giữa tầng không với nhà hàng 6 sao tiên phong khu vực Tây Hồ Tây do Sunset Hospitality Group (SHG) – thương hiệu danh tiếng hàng đầu Dubai vận hành…

Dự án đã cất nóc 3/5 tòa tháp, lợi thế pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, dự kiến bàn giao vào năm 2027.

Ghi nhận tại sự kiện, sự quan tâm của thị trường dành cho Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó nổi bật là sự khan hiếm giữa vùng lõi Ciputra, tiêu chuẩn sống hàng hiệu cùng tài sản trường tồn tại tâm điểm Tây Hồ Tây - khu vực đang được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính - ngoại giao của Thủ đô theo quy hoạch dài hạn.

“Trong khi nhiều dự án đang “đặt cược” vào tương lai của Tây Hồ Tây thì Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đã dần hiện thực hóa bằng tiến độ hiện hữu. Khi các đại đô thị và tổ hợp cao tầng hai bên bờ sông Hồng dần thành hình, những cư dân của dự án bất động sản hàng hiệu tiên phong này sẽ là những người đầu tiên đón nhận giá trị từ vị thế trung tâm mới của Thủ đô”, đại diện một đại lý phân phối chia sẻ.

Dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện từ các tòa tháp, khối đế thương mại, lõi cảnh quan với Crystal Lagoon dài gần 500m…

Hiện tại, dự án đang áp dụng mức chiết khấu lên tới 11,5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ vay vốn lên tới 70% với lãi suất 0% trong 24 tháng đầu, bình ổn lãi suất chỉ 8%/năm trong 24 tháng tiếp theo, kèm theo gói quà tặng NobleX Home+ hỗ trợ lãi suất 8% × 10% giá trị BĐS (gồm VAT) cho khách hàng vay ngân hàng. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội trúng xe sang Porsche Taycan 2026 trị giá hơn 4.6 tỷ đồng, quà tặng nội thất lên đến 2 tỷ đồng, miễn phí dịch vụ quản lý và vận hành 36 tháng.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn mua theo chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.