The Zenith Hải Phòng: Định nghĩa chất sống thực bằng những giá trị bền vững

Giá trị thực từ cơ hội đón đầu làn sóng hạ tầng

Sức hút của The Zenith Hải Phòng được bảo chứng trực diện bằng vị trí đắc địa: tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bùi Viện, trục giao thông huyết mạch nối liền mạch Đông - Tây thành phố. Nằm tại trung tâm Tây Hải Phòng, dự án sở hữu địa thế "giao lộ thịnh vượng" khi liền kề tuyến đường Vành đai 2 và Đại lộ Thời Đại, mở ra khả năng siêu kết nối, giúp cư dân dịch chuyển nhanh chóng đến trung tâm thành phố Hải Phòng chỉ trong 7 phút, đồng thời dễ dàng tiếp cận Aeon Mall, nút giao cao tốc, sân bay quốc tế Cát Bi và hệ thống cảng biển quốc tế.

Đặc biệt, giá trị gia tăng dài hạn của The Zenith Hải Phòng đang gắn liền với chiến lược dịch chuyển quy hoạch đô thị và giáo dục của thành phố Cảng. Dự án nằm gần tổ hợp giáo dục FPT quy mô 10ha, tâm điểm thu hút hàng ngàn chuyên gia, giảng viên, nhân sự chất lượng cao và cộng đồng cư dân văn minh về sinh sống, làm việc.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự "ly tâm" của làn sóng chuyên gia nước ngoài về khu vực phía Tây đang tạo ra áp lực lớn về nhu cầu nhà ở tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, vị trí chiến lược của The Zenith Hải Phòng không chỉ mang lại sự kết nối giao thông hoàn hảo mà còn bảo đảm dư địa tăng giá và hiệu suất cho thuê ổn định trong bối cảnh khu Tây đang hình thành một cực phát triển kinh tế mới của thành phố.

Giá trị căn hộ được đo bằng "trải nghiệm sống thực"

Tại The Zenith Hải Phòng, giá trị trải nghiệm sống thực được cụ thể hóa bằng việc mở rộng không gian tận hưởng và tối ưu công năng sử dụng. Dự án thiết kế khoảng lùi giữa các tòa nhà rộng rãi, bảo đảm 100% căn hộ đều có khả năng đón sáng tự nhiên và lưu thông gió tươi đối lưu liên tục. Kết hợp cùng không gian cảnh quan, cây xanh và đường dạo bộ nội khu giúp cư dân được cách ly hoàn toàn với tiếng ồn và khói bụi giao thông trục chính.

Bên cạnh đó, The Zenith Hải Phòng còn tập trung khai thác tầng sâu hơn thuộc về giá trị tinh thần được ẩn chứa trong hệ thống tiện ích sinh thái nội khu. Nếu như không gian bên ngoài đại lộ Bùi Viện là nhịp sống hối hả của một đô thị kinh tế thì khi bước qua cánh cổng dự án, cư dân sẽ được bước vào một hành trình phục hồi năng lượng khép kín để tìm lại sự cân bằng. Mỗi tiện ích tại đây đều hướng tới mục tiêu đánh thức các giác quan và phục hồi thể trạng.

The Zenith Hải Phòng tập trung kiến tạo một hệ sinh thái đồng bộ, đảm bảo không gian sống "giàu trải nghiệm" cho cộng đồng cư dân

Hành trình đó bắt đầu từ hệ thống hồ bơi ứng dụng công nghệ lọc nước thông minh giúp giải tỏa mọi căng thẳng sau một ngày dài làm việc. Bên cạnh là tổ hợp Gym, Spa & Sauna phục vụ nhu cầu thư giãn sâu, làm mới tư duy và khơi dậy nguồn năng lượng thể chất bền bỉ. Trên tầng thượng, vườn Zenith Retreat cùng công viên và đường đi dạo trên không mở ra một không gian tĩnh lặng hòa quyện cùng các khoảng xanh đa tầng giúp thanh lọc không khí, đồng thời xoa dịu áp lực tinh thần cho những chủ nhân bận rộn.

Chính sự đầu tư bài bản vào trải nghiệm khiến The Zenith Hải Phòng trở thành "trạm sạc" của cuộc sống - nơi mỗi ngày trôi qua, sức khỏe và sự an yên của gia chủ đều được nâng niu, nuôi dưỡng để sẵn sàng cho những hành trình bứt phá tiếp theo.

Giá trị từ dòng tiền thông minh: Sở hữu nhà sang không lo cạn vốn

Nếu không gian sống xanh là giá trị dài hạn, thì giải pháp tài chính chính là chiếc "chìa khóa" thực tế quyết định việc xuống tiền của người mua lý tính ở thời điểm hiện tại. Hiểu rõ áp lực của các nhà đầu tư và gia đình trẻ cần giữ sự chủ động cho dòng vốn, The Zenith Hải Phòng mang đến giải pháp tài chính tối ưu với dòng sản phẩm căn hộ Cash Home.

Theo đó, khách hàng chỉ 1%/tháng tương đương khoảng khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng và thanh toán 39% giá trị căn hộ là đã đủ điều kiện nhận bàn giao nhà để ở hoặc khai thác cho thuê sinh lời ngay lập tức. Chính sách thanh toán này giúp giải quyết bài toán "chi phí cơ hội", cho phép người mua vừa sở hữu nhà sang, vừa bảo toàn được nguồn vốn lưu động để tiếp tục tái đầu tư sinh lời.

Sức hút tài chính này càng trở nên thực tế hơn khi The Zenith Hải Phòng công bố mức giá sở hữu vô cùng hấp dẫn chỉ từ 2,5 tỷ đồng cho một căn hộ 2 PN bàn giao tiêu chuẩn cao cấp. Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại vùng lõi trung tâm Hải Phòng liên tục thiết lập các cột mốc mới, giá bán cạnh tranh của The Zenith Hải Phòng ngay tại tâm điểm giao lộ kinh tế mới mở ra cơ hội hiếm có để sở hữu một tài sản chất lượng cao với ngưỡng tài chính ban đầu hợp lý hơn rất nhiều.

Với khả năng kiến tạo chất sống bền vững và giải pháp tối ưu hóa dòng tiền ngắn hạn, The Zenith Hải Phòng không chỉ đơn thuần là tâm điểm an cư lý tưởng, mà còn là một tài sản biết gia tăng giá trị theo thời gian, khẳng định tầm nhìn dài hạn của những chủ nhân hiện đại tại thành phố Cảng.