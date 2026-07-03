Bất động sản ven biển dịch chuyển theo xu hướng “đa giá trị”

Hạ tầng và du lịch tạo lực đẩy cho bất động sản Cửa Lò

Từ một điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của Bắc Trung Bộ, Cửa Lò đang ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ rõ nét khi hạ tầng giao thông và du lịch liên tục được đầu tư đồng bộ. Việc hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam trọng điểm, nâng cấp sân bay Vinh cùng hệ thống cảng biển đã rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng liên kết với các trung tâm kinh tế lớn, tạo nền tảng thúc đẩy thị trường bất động sản trong trung và dài hạn.

Song song với hạ tầng, lượng khách du lịch đến Cửa Lò cũng phục hồi tích cực. Vào mùa cao điểm, nhiều cơ sở lưu trú ghi nhận công suất phòng trung bình trên 85% và thường xuyên hết phòng, tạo động lực cho nhu cầu sở hữu bất động sản và khai thác cho thuê tại khu vực.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng và du lịch đang từng bước làm thay đổi cấu trúc nhu cầu trên thị trường. Bên cạnh nhóm khách hàng tìm kiếm cơ hội đầu tư, ngày càng nhiều người mua hướng tới những sản phẩm có khả năng sử dụng thường xuyên, đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và tích sản.

Bên cạnh nhóm nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội khai thác lưu trú, lực cầu thị trường còn đến từ các gia đình địa phương mong muốn nâng cấp chất lượng sống. Nếu trước đây nhà phố là lựa chọn phổ biến, thì hiện nay, các dự án căn hộ được quy hoạch bài bản, sở hữu hệ tiện ích đồng bộ và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Chính sự thay đổi trong nhu cầu sở hữu đang tạo cơ hội cho những dự án được phát triển theo định hướng đa giá trị, nơi trải nghiệm sống, khả năng khai thác và giá trị tích sản được tích hợp trong cùng một sản phẩm. Trong số đó, Pearl Residence là một trong những dự án tiêu biểu đang góp phần định hình chuẩn sống mới tại Cửa Lò.

Pearl Residence đón xu hướng sống đa giá trị

Tọa lạc tại trung tâm bãi biển Cửa Lò, Pearl Residence sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch, hệ thống dịch vụ thương mại và những điểm đến du lịch nổi bật của địa phương. Lợi thế vị trí trung tâm giúp dự án dễ dàng kết nối với nhịp phát triển của đô thị biển, đồng thời tiếp cận hệ sinh thái du lịch - dịch vụ đang ngày càng hoàn thiện.

Pearl Residence sở hữu lợi thế về vị trí, thuận tiện kết nối chuỗi dịch vụ và nhịp sống du lịch biển

Dự án được phát triển theo định hướng nâng cao trải nghiệm sống với mật độ xây dựng giới hạn, đề cao sự riêng tư và tính nghỉ dưỡng trong từng không gian. Các căn hộ sở hữu thiết kế hiện đại với hệ kính chạm sàn rộng mở, hai ban công đón gió biển và ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thư thái như một resort ven biển giữa lòng đô thị.

Hệ tiện ích hiện đại tại Pearl Residence đáp ứng nhu cầu sống đa trải nghiệm của cộng đồng cư dân.

Không dừng lại ở không gian sống, Pearl Residence còn đầu tư đồng bộ hệ tiện ích nội khu nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và trải nghiệm của cộng đồng cư dân hiện đại. Khu thương mại, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, bãi đỗ xe cùng các mảng xanh cảnh quan được quy hoạch hài hòa hướng tới việc kiến tạo môi trường sống tiện nghi và bền vững.

Một trong những yếu tố tạo nên giá trị khác biệt của dự án là sự đồng hành của Savills trong công tác quản lý vận hành. Với kinh nghiệm quản lý các dự án bất động sản cao cấp trên toàn cầu, Savills góp phần duy trì chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường sống văn minh và hỗ trợ gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn

Khi nhu cầu sở hữu bất động sản ven biển ngày càng hướng đến giá trị sử dụng thực tế và tính bền vững, những dự án có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu sống, khai thác và tích sản sẽ tiếp tục giữ lợi thế trên thị trường. Với vị trí trung tâm, hệ tiện ích đồng bộ, pháp lý rõ ràng cùng đơn vị quản lý vận hành quốc tế uy tín, Pearl Residence được định vị là một trong những lựa chọn phù hợp với xu hướng sở hữu đang hình thành tại Cửa Lò, nơi giá trị sống và giá trị tài sản cùng được bồi đắp theo thời gian.