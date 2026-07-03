Theo quyết định của UBND TP HCM, liên danh gồm Tập đoàn Geleximco, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được cho thuê gần 103 ha đất tại phường Tân Phước để triển khai giai đoạn 1 dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Trong tổng diện tích này có gần 15 ha khu vực biển được giao để lấn biển phục vụ xây dựng cảng. Dự án sử dụng đất vào mục đích xây dựng cảng tổng hợp và container, thuộc nhóm đất công cộng có mục đích kinh doanh theo Luật Đất đai 2024.

Nhà đầu tư được thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Dự án được cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất do liên danh nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 1 và không thuộc trường hợp phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất, tổ chức bàn giao mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục về đất đai; cơ quan thuế xác định tiền thuê đất và thực hiện các chính sách miễn, giảm theo quy định.

Liên danh nhà đầu tư có trách nhiệm sử dụng đất và khu vực biển đúng mục đích, bảo đảm tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi triển khai xây dựng. Dự án cũng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến luồng hàng hải, quốc phòng, an ninh, môi trường biển và các hoạt động hợp pháp khác trong khu vực.

Trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ hoặc sử dụng không đúng mục đích, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ là một trong những dự án hạ tầng cảng biển trọng điểm tại khu vực Cái Mép - Thị Vải. Dự án được UBND TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư hồi đầu năm nay, do liên danh Tập đoàn Geleximco, Công ty Cổ phần Vận tải - Thương mại Quốc tế và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện, với tổng vốn hơn 50.820 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Cảng Cái Mép Hạ có tổng diện tích sử dụng đất 35 ha, trong đó khu cảng container rộng 229 ha, gồm khoảng 121 ha lấn biển. Dự án đầu tư hệ thống bến cảng dài tổng cộng 7,5 km, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT. Khi hoàn thành, cảng dự kiến đạt công suất khoảng 11 triệu TEU mỗi năm, góp phần nâng năng lực khai thác của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và tăng khả năng trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Ngày 1/7, dự án Đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) được khởi công. Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco, đại diện liên danh nhấn mạnh, cảng Cái Mép Hạ mang tầm vóc của một siêu dự án. Khi hoàn thành, hệ thống bến cảng có thể đón siêu tàu container lớn nhất thế giới có trọng tải lên tới 250.000 tấn, tương đương sức chở khoảng 24.000 TEU.