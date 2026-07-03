Vista Nam An Khánh: Nhiều tiện ích hiện hữu, các phân khu sẵn sàng đón cư dân

Đây là một trong những hạng mục cụ thể hóa định hướng phát triển khu đô thị lấy sức khỏe, trải nghiệm cư dân và hệ tiện ích đồng bộ làm trọng tâm của SJ Group.

Cùng với Ecopath, nhiều tiện ích, cảnh quan và các phân khu nhà ở cũng đang lần lượt hoàn thiện. Vista Nam An Khánh đang dần hình thành một không gian sống trọn vẹn, nơi cư dân được thụ hưởng môi trường xanh, hệ tiện ích hoàn chỉnh và trải nghiệm sống chú trọng sức khỏe.

Không gian xanh và chuỗi tiện ích sẵn sàng phục vụ cư dân

Cùng với tuyến dạo bộ Ecopath, chuỗi tiện ích tại Vista Nam An Khánh cũng lần lượt đi vào vận hành. Khu vui chơi trẻ em, không gian thể thao ngoài trời, vườn thiền, đường dạo massage chân và siêu thị V-Mart (khai trương từ tháng 4/2026) đã phục vụ cư dân. Trong thời gian tới, Diên An Cafe, tổ hợp 8 sân Pickleball tại CX100 cùng hai bãi đỗ xe P và P1 sẽ tiếp tục bổ sung vào hệ tiện ích của khu đô thị.

Hệ thống vỉa hè rộng 7,5 m tiếp tục được triển khai trên các trục giao thông chính. Cùng với hơn 13,1 ha cây xanh được bố trí xen kẽ giữa các phân khu, dự án đang hình thành hệ cảnh quan xanh xuyên suốt toàn khu đô thị.

Theo mục tiêu phát triển của SJ Group, Vista Nam An Khánh sẽ tiếp tục gia tăng diện tích cây xanh với hàng chục nghìn cây cùng ba hồ điều hòa. Riêng trong năm 2026, dự án dự kiến trồng thêm khoảng 10.000 cây xanh, bên cạnh hơn 9.200 cây đã được trồng trong năm 2025.

Việc mở rộng mảng xanh không chỉ hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị xanh của SJ Group mà còn góp phần cải thiện vi khí hậu, gia tăng không gian vận động ngoài trời và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Ảnh trái: Ecopath tháng 12/2025 trong giai đoạn thi công; ảnh phải: sau khi hoàn thiện và đưa vào vận hành

Các phân khu tăng tốc về đích

Trong khi hệ tiện ích dần đi vào vận hành, các phân khu nhà ở cũng ghi nhận những chuyển biến rõ nét, cho thấy tiến độ xây dựng đang song hành với quá trình hình thành không gian sống của toàn khu đô thị.

Tại Vista Serena, nhiều dãy nhà đã sẵn sàng bàn giao, trong khi các dãy shophouse trên trục đường An Thịnh (A2), dọc kênh Đan Hoài, đang được tích cực thi công, dự kiến hoàn thiện trong quý III/2026.

Một số căn tại Vista Serena đã hoàn tất, các tiểu khu khác đang được thi công cấp tập, hướng tới hoàn thành trong quý III/2026.

Vista Garden cũng ghi nhận tiến độ tích cực khi nhiều dãy nhà đã hoàn thành phần thô, tiếp tục hoàn thiện kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng trong năm 2026.

Trong khi đó, Vista Palma đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào khai thác, phục vụ cư dân và các hoạt động thương mại, dịch vụ. Phân khu mới La Vista cũng đang được triển khai đúng kế hoạch, từng bước mở rộng diện mạo của đại đô thị.

Phân khu Vista Palma trước và sau chỉnh trang. Hạ tầng và cảnh quan đã được hoàn thiện đồng bộ, sẵn sàng chào đón cư dân cùng các hoạt động thương mại, dịch vụ trong thời gian tới.

Hạ tầng nội khu và khu vực đồng loạt tăng tốc

Hạ tầng giao thông nội khu và khu vực cũng đang được triển khai, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối, nâng cao sự thuận tiện cho cư dân.

Tuyến Liên Khu 8 (LK8) rộng 50 m đã cơ bản thành hình, theo kế hoạch sẽ trở thành trục giao thông kết hợp cảnh quan cây xanh chính của khu đô thị.

Tuyến đường An Thịnh dọc kênh Đan Hoài được định hướng mở rộng lên 36 m, trong khi trục chính Nam An Khánh rộng 40 m tiếp tục được nâng cấp đồng bộ. Hệ thống chiếu sáng cũng liên tục được bổ sung, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị.

Tuyến đường nội khu trọng điểm của Vista Nam An Khánh đang được nâng cấp, chỉnh trang

Bên ngoài dự án, hạ tầng phía Tây Hà Nội cũng đang tăng tốc với nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long, tuyến đường song hành Vành đai 4 và đặc biệt là Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc), nơi có hai nhà ga được quy hoạch ngay tại Vista Nam An Khánh. Khi kết nối với 5 tuyến metro mới của Hà Nội, khu vực được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối giao thông quan trọng của phía Tây Thủ đô.

Song song đó, xã An Khánh đã được đưa vào danh mục triển khai 12 tuyến đường mới cùng nhiều trường học và công trình công cộng trong giai đoạn 2026-2030. Tuyến Liên khu 8 cũng sẽ tiếp tục được mở rộng, kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông khu vực, tạo thêm động lực phát triển cho Vista Nam An Khánh.

Cùng với sự hoàn thiện của hạ tầng khu vực phía Tây Hà Nội, Vista Nam An Khánh đang từng bước hiện thực hóa định vị một đại đô thị xanh, nơi cư dân được thụ hưởng môi trường sống chú trọng sức khỏe, tiện ích và chất lượng sống trong dài hạn.