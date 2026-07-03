Alluvia Sunshine Marina của Sunshine Group sắp trình làng tổ hợp căn hộ đầu tiên giữa thành phố khoáng nóng ven sông Hồng

Sở hữu quy hoạch tiện ích vượt trội cùng lợi thế hiếm có về cảnh quan và khoáng nóng tự nhiên, Avenue được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thị trường bất động sản phía Đông. Với quy mô gần 3.000 căn hộ tại 5 tòa tháp cao 35 tầng, Avenue ghi điểm tuyệt đối với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 26,6% trên quỹ đất hơn 32.000 m², dành phần lớn diện tích cho cảnh quan sinh thái, hệ tiện ích đặc quyền và những khoảng xanh rộng mở, kiến tạo môi trường sinh thái ngập tràn năng lượng.

Vị trí mặt tiền vành đai 3.5, kết nối bến du thuyền cao cấp và mạch khoáng nóng tự nhiên độc bản

Vươn lên giữa không gian sinh thái ven sông Hồng, 5 tòa tháp Avenue được thiết kế để khai thác tối đa lợi thế cảnh quan đặc hữu và nguồn tài nguyên thiên nhiên hiếm có. Ngay dưới nền địa chất của công trình là mạch khoáng nóng tự nhiên hình thành qua hàng triệu năm, được khai thác từ độ sâu 400m với nhiều khoáng chất quý giá cho cơ thể và sức khỏe. Bao quanh dự án là hệ sinh thái sông Hồng với phù sa trù phú, kiến tạo vi khí hậu trong lành, nền nhiệt ôn hòa cùng chất lượng không khí vượt trội quanh năm. Đây không chỉ là những lợi thế về môi trường sống mà còn là nền tảng tạo nên giá trị khác biệt và sức cạnh tranh dài hạn của Avenue trên thị trường bất động sản cao cấp.

Vị trí đắc địa của Avenue trong Alluvia Sunshine Marina

Về kết nối, Avenue có thể xem là một trong những tổ hợp có vị trí đắc địa với tính kết nối vùng tốt bậc nhất phía Đông Hà Nội hiện nay khi nằm ngay trên mặt tiền Vành đai 3,5; kề sát cầu Ngọc Hồi và tuyến đường di sản ven sông Hồng, đón đầu hành lang phát triển của Metro số 8 chạy qua Văn Giang (Hưng Yên).

Từ đây, chỉ mất 5-10 phút để tới đường Vành đai 2; 15-20 phút tới Vành đai 1; và khoảng 35-40 phút để đến sân bay Nội Bài, gần trung tâm Hà Nội hơn 85% các địa bàn khác của Thủ đô, nếu lấy hồ Hoàn Kiếm làm tâm điểm quy chiếu.

Bên cạnh kết nối đường bộ và đường sắt, Avenue còn được bổ sung thêm một lớp kết nối bằng đường thủy thông qua bến du thuyền 5 sao cách khoảng 5 phút di chuyển. Trong tương lai, cư dân có thể trải nghiệm du ngoạn dọc dòng sông, chiêm ngưỡng trục cảnh quan gần 30 tỷ USD đang được định vị như "hành lang phát triển" mới của Thủ đô, tương tự như kịch bản thịnh vượng của sông Thames tại London, hay sông Hoàng Phố tại Thượng Hải…

"Sống như nghỉ dưỡng" với BST gần 3000 căn hộ chuẩn resort, mở tầm nhìn panorama hướng sông Hồng và nội khu

Về ngôn ngữ thiết kế, các tòa tháp tại Avenue được phát triển theo hình chữ T và chữ thập đa cánh độc đáo. Đây là giải pháp kiến trúc giúp tối đa hóa số lượng căn góc, đưa gió sông mát lành và ánh sáng tự nhiên lan tỏa sâu vào từng không gian sống.

Tầm view panorama khoáng đạt mang đến trải nghiệm như ở trong resort

Tổ hợp cung cấp gần 3.000 căn hộ với bộ sưu tập đa dạng từ gần 37m2 đến gần 400m2, gồm Studio, 1 - 2 - 3 phòng ngủ, Dual Key và Penthouse. Đáng chú ý, 100% căn hộ được thiết kế theo hướng trải nghiệm nghỉ dưỡng với ban công rộng chuẩn resort mở tầm nhìn panorama bất tận, ôm trọn nhịp sống của dòng sông, mặt nước và những thảm xanh khoáng đạt trong lòng Alluvia City.

Không gian wellness chuẩn 5 sao tại Alluvia Onsen Center, nơi từng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa và nâng niu trọn vẹn

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu phong phú như bể bơi ngoài trời, pool bar, khu thể thao, khu vui chơi, trung tâm thương mại khối đế, cư dân Avenue còn được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái wellness đồng bộ của thành phố khoáng nóng Alluvia City. Trong đó, nổi bật là Alluvia Onsen Center - tổ hợp nghỉ dưỡng và trị liệu khoáng nóng quy mô lớn với hệ thống bể khoáng đa nhiệt độ, sauna, spa và chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu; cùng trường học quốc tế tiêu chuẩn Anh quốc, các tiện ích thương mại - dịch vụ chuẩn 5 sao, và hệ quản lý vận hành thông minh được thiết kế theo định hướng phục vụ cộng đồng cư dân tinh hoa trong một môi trường sống khép kín, đồng bộ và bền vững.