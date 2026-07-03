Ngõ 'đau khổ' ở Hà Nội bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng
Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng đã bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng, hướng tới xóa bỏ điểm nghẽn giao thông và tình trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm. Dự án dự kiến khởi công trong quý III/2026.
Cận cảnh công trường giải phóng mặt bằng tại ngõ 'đau khổ' nhất Hà Nội, chuẩn bị thông tuyến Vành đai 2,5.
Ngõ 381 Nguyễn Khang đã xuống cấp nhiều năm, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Mặt đường nhỏ hẹp, chi chít "ổ voi, ổ gà" khiến ngõ 381 Nguyễn Khang được người dân ví là con ngõ "đau khổ" nhất Hà Nội.
Từ cuối tháng 6/2026, phường Cầu Giấy tổ chức giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đoạn từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang, thông với Vành đai 2,5.
Thời gian qua nhiều hộ dân sinh sống tại ngõ 381 Nguyễn Khang đã di dời tài sản, bàn giao mặt bằng để lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Sau hơn 20 năm gắn bó với ngôi nhà ở ngõ 381 Nguyễn Khang, anh Công Sơn không giấu được sự lưu luyến khi phải chuyển đi để phục vụ dự án. Tuy nhiên, anh cho biết gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở rộng tuyến ngõ, bởi tin rằng khi hoàn thành, con đường sẽ thông thoáng, khang trang hơn và góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực.
Người dân sinh sống lâu năm ở khu vực này cho biết, trước đây con ngõ này cứ nắng thì bụi bẩn bay mù mịt, còn mưa thì đường ngập ngụa bùn đất. "Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm hoàn thành dự án để mọi người, nhất là các cháu học sinh đi lại đỡ khổ".
Uỷ ban phường Cầu Giấy cho biết, với những hộ dân có kiến nghị về phương án đền bù, bố trí tái định cư, phường sẽ rà soát từng trường hợp cụ thể, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân, vừa đúng quy định của pháp luật.
Phường Cầu Giấy cho biết, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phường sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng tổ chức khởi công dự án trong quý III năm 2026.
Sau khi hoàn thành việc cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang thông từ phố Thành Thái đến cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch, sẽ tạo nên trục kết nối giữa đường Vành đai 2, 2,5 và 3, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực và giúp người dân rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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