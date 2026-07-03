Ngõ 'đau khổ' ở Hà Nội bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng

Sau hơn 20 năm gắn bó với ngôi nhà ở ngõ 381 Nguyễn Khang, anh Công Sơn không giấu được sự lưu luyến khi phải chuyển đi để phục vụ dự án. Tuy nhiên, anh cho biết gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở rộng tuyến ngõ, bởi tin rằng khi hoàn thành, con đường sẽ thông thoáng, khang trang hơn và góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực.