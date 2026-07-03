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Nữ NSƯT đình đám liên tục rao bán nhà ở TP.HCM

| | Bất động sản

Nữ NSƯT đình đám liên tục rao bán nhà ở TP.HCM

Việc liên tục rao bán nhà khiến không ít khán giả tò mò về tình hình tài chính của nữ nghệ sĩ này.

NSƯT Cát Tường gây chú ý khi đăng tin rao bán thêm một căn nhà tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, cô viết: "Bán căn nhà nhỏ xíu xìu xiu, dễ thương, xinh xắn như cô chủ, sổ cầm tay, xách vali vào ở ngay, khu trung tâm Gò Vấp cũ, gần trường học, chợ, khu tiện ích không thiếu thứ gì… 1 trệt, 1 lầu, 2 WC, chiều ngang 2m5, chiều dài 4m9. Giá giảm sâu 2 tỷ 4".

Nữ NSƯT đình đám liên tục rao bán nhà ở TP.HCM- Ảnh 1.

Nữ NSƯT đình đám liên tục rao bán nhà ở TP.HCM- Ảnh 2.

Căn nhà được Cát Tường rao bán với giá 2,4 tỷ đồng

Nữ NSƯT đình đám liên tục rao bán nhà ở TP.HCM- Ảnh 3.
Nữ NSƯT đình đám liên tục rao bán nhà ở TP.HCM- Ảnh 4.
Nữ NSƯT đình đám liên tục rao bán nhà ở TP.HCM- Ảnh 5.
Nữ NSƯT đình đám liên tục rao bán nhà ở TP.HCM- Ảnh 6.

Nội thất bên trong nhà

Đây không phải lần đầu NSƯT Cát Tường rao bán bất động sản trên mạng xã hội. Trước đó, nữ diễn viên nhiều lần đăng thông tin chuyển nhượng các căn nhà, đất hoặc giảm giá để nhanh chóng tìm được khách mua.

Tháng 3/2025, Cát Tường từng rao bán một căn nhà phố tại Gò Vấp cũ với giá hơn 7 tỷ đồng. Đến tháng 8/2025, nữ nghệ sĩ tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi rao bán căn nhà đầu tiên cô sở hữu với giá khoảng 10,8 tỷ đồng. Đây là căn nhà có diện tích hơn 91m2, ô tô có thể vào tận nơi.

Nữ NSƯT đình đám liên tục rao bán nhà ở TP.HCM- Ảnh 7.

Hai cơ ngơi khác được nữ nghệ sĩ rao bán trong vòng 1 năm qua

Việc liên tục rao bán nhà khiến không ít khán giả tò mò về tình hình tài chính của Cát Tường. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ khẳng định việc mua bán chỉ là một phần kế hoạch quản lý tài sản. Cô cho biết ngoài các bất động sản tại TP.HCM còn sở hữu nhà đất ở Vĩnh Long và Australia, đồng thời luôn chủ động đầu tư để bảo đảm cuộc sống về lâu dài.

Cát Tường là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Cô quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Hương phù sa... Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thành công ở vai trò MC của nhiều chương trình hẹn hò. Cô được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2019.

Nữ NSƯT đình đám liên tục rao bán nhà ở TP.HCM- Ảnh 8.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Cát Tường xây dựng được cuộc sống ổn định cùng khối tài sản đáng kể. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn duy trì công việc nghệ thuật, kinh doanh và thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường với người hâm mộ.

Theo PV

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Rao bán nhà

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