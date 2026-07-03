Bất động sản khu Nam TP. Hồ Chí Minh đón tin vui: Có thêm nguồn cung sơ cấp giữa lúc “khan hiếm” dự án mới

Thêm dự án căn hộ mới được khởi công xây dựng



Vốn là khu vực có nguồn cung sơ cấp hạn chế trong nhiều năm qua, thị trường căn hộ khu Nam TP. Hồ Chí Minh đang bắt đầu ghi nhận thêm tín hiệu mới từ các dự án ra thị trường. Theo báo cáo MarketBeat quý I/2026 của Cushman & Wakefield, khu vực lõi TP. Hồ Chí Minh chỉ ghi nhận khoảng 1.200 căn hộ mở bán mới, giảm 62% so với quý trước và giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khu Đông tiếp tục chiếm phần lớn nguồn cung mới với tỷ trọng 80,3%, trong khi khu Nam chỉ chiếm 19,7%.

JLL Việt Nam cũng ghi nhận trong quý I/2026, thị trường căn hộ cao cấp TP. Hồ Chí Minh có khoảng 1.338 căn hộ mới được tung ra, nhưng nguồn cung vẫn tập trung chủ yếu tại khu Đông, còn khu Nam duy trì ở mức hạn chế. Trong khi đó, lượng tìm kiếm căn hộ khu Nam vẫn duy trì ở mức cao, có thời điểm tăng hơn 40%, cho thấy nhu cầu quan tâm đến khu vực vẫn hiện hữu dù nguồn cung sơ cấp chưa theo kịp. Sự lệch pha giữa nguồn cung mới và nhu cầu tìm kiếm đang tạo điều kiện để các dự án có pháp lý, tiến độ và định hướng phục vụ nhu cầu ở thực được thị trường chú ý hơn.

Ngay đầu quý III/2026, tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh đón thêm một dự án mới khởi công xây dựng, được xem là tin vui với thị trường trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung sơ cấp. Theo đó, ngày 3/7/2026, Liên doanh bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư TT, Vietmax Capital, Cosmos Initia, Tập đoàn Koterasu và Tập đoàn Hinokiya, chính thức khởi công khu căn hộ Nhật Bản TT GENESIS. Trên hành trình kiến tạo cộng đồng cư dân tinh tuyển ngay tâm điểm khu Nam, Ricons được Chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn đồng hành triển khai dự án trong vai trò tổng thầu thi công.

Dự án được xây dựng trên diện tích 1,9ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng với 2 toà tháp căn hộ (The Maris và The Lucis) cao 30 tầng, cung cấp ra thị trường hơn 1.400 căn hộ và 12 căn nhà phố. Trong đó, căn hộ 2 PN diện tích từ 70m2 chiếm tỷ lệ lớn trong dự án, hướng đến nhu cầu mua ở thực. Lợi thế của dự án này là có 3 mặt hướng sông, 4 mặt tiền đường (mặt tiền chính đường 30M, KDC Đào Sư Tích - Phước Kiển, Nhà Bè), đồng thời ngay nằm ngay “lõi” hạ tầng nghìn tỷ đang được đầu tư tại khu Nam, đặc biệt các tuyến metro số 4, số 7, số 10; giáp KĐT Phú Mỹ Hưng, GS Metrocity… giúp gia tăng giá trị của dự án trong tương lai. .

Cùng khu vực, Nam Long đang mở bán phân khu Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng tại KĐT Mizuki Park ra thị trường, với các sản phẩm căn hộ và nhà phố biệt lập. Được biết, ở loại hình căn hộ, giá bán dao động khoảng 5 tỷ đồng cho căn 2PN.

Cũng “khuấy động” nguồn cung thị trường khu Nam TP. Hồ Chí Minh ở thời điểm này, một số dự án như Vlasta Premier - Phú Thuận, Arcadia at Lavila, The Solina…đang bổ sung vào “giỏ hàng” bất động sản cao cấp, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người mua.

Có thể thấy, nhu cầu ở thực tại khu vực Nam TP. Hồ Chí Minh rất lớn nhưng thiếu nguồn cung mới để người mua lựa chọn. Phần lớn giao dịch đến từ thị trường thứ cấp (mua đi bán lại) ở các dự án phát triển hàng chục năm trước, và hiện mặt bằng giá của các dự án này đã khá cao, dao động từ 100-300 triệu đồng/m2. Vì thế, gần đây, thị trường xuất hiện của các dự án cao cấp được đầu tư chỉn chu về tiện ích, gần các “điểm giao” hạ tầng trọng điểm có giá trên dưới 80 triệu đồng/m2 vừa bổ sung nguồn cung cho khu vực, vừa thu hút sự quan tâm của người mua ở thực lẫn đầu tư.

Loạt công trình hạ tầng trọng điểm dịch chuyển về khu Nam TP. Hồ Chí Minh

Chưa bao giờ, thị trường khu Nam TP. Hồ Chí Minh chứng kiến “làn sóng” dịch chuyển hạ tầng mạnh mẽ như hiện tại. Các tuyến metro quyết liệt triển khai, vành đai, cao tốc đều hẹn về đích. Những chuyển động tích cực từ hạ tầng giai đoạn 2025 – 2030 đang mở ra dư địa tăng trưởng cho thị trường bất động sản khu vực.

Đầu tiên phải kể đến hệ thống metro – “xương sống” tái cấu trúc và hình thành các siêu đô thị mới theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) đang “mạnh tay” triển khai tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, việc triển khai metro số 4, 7, 10 và tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ cho thấy định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Nam dựa trên giao thông công cộng, là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản khu vực. Theo định hướng quy hoạch mạng lưới metro TP. Hồ Chí Minh, các tuyến số 4, số 7 và số 10 sẽ tạo thành cụm hạ tầng giao thông công cộng quy mô lớn, với tổng chiều dài ước khoảng 176-182km tùy phương án quy hoạch từng giai đoạn.

Trong đó, metro số 4 giữ vai trò kết nối theo trục Bắc - Nam, liên thông khu vực trung tâm với Nhà Bè - Hiệp Phước; metro số 7 mở thêm hành lang kết nối qua Nguyễn Văn Linh, liên kết khu Nam với Tân Kiên, Thủ Thiêm và khu Đông; còn metro số 10 đóng vai trò như tuyến vành đai đô thị, kết nối Thủ Thiêm, Cát Lái, Khu Công nghệ cao, Tham Lương và khu vực phía Nam thành phố.

Trong khi đó, tuyến Bến Thành - Cần Giờ dài hơn 54 km, tốc độ 350 km/h kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh cũ với khu vực phía Nam. Tuyến metro này dự kiến đi qua khu vực quận 7 cũ với các ga như Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, mở thêm một lớp kết nối mới cho toàn khu Nam trong dài hạn. Nếu được triển khai theo đúng lộ trình, thời gian di chuyển từ trung tâm đến khu vực phía Nam thành phố sẽ được rút ngắn đáng kể, đồng thời gia tăng giá trị cho các dự án bất động sản quanh metro.

Các tuyến metro quyết liệt triển khai, vành đai, cao tốc đều hẹn về đích đang mở ra dư địa tăng trưởng cho thị trường bất động sản khu Nam TP. Hồ Chí Minh (ảnh minh hoạ)

Thực tế thị trường đã minh chứng, các dự án bất động sản nằm trong bán kính tiếp cận thuận lợi nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ghi nhận mức tăng giá đáng kể từ khi tuyến có chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành. Theo dữ liệu từ CBRE, giá bất động sản tại những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ metro có thể tăng phổ biến từ 30% -150% trong giai đoạn khởi công đến vận hành.

Không chỉ tác động đến giá, metro còn cải thiện thanh khoản và sức hấp dẫn dài hạn, khi người mua ở thực ưu tiên khả năng kết nối, còn nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Cùng với metro, loạt dự án hạ tầng khác đang đầu tư, mở rộng tại khu Nam, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối đa trục, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực đến lõi trung tâm, Thủ Thiêm và sân bay Long Thành.

Phải kể đến cầu Phú Mỹ 2 – công trình đã được khởi công giữa tháng 1/2026. Dự án có chiều dài khoảng 6,3 km, bao gồm phần cầu và hệ thống đường dẫn, trong đó đoạn qua khu Nam TP. Hồ Chí Minh nổi lên như điểm giao thoa của nhiều trục hạ tầng chiến lược, giúp kết nối từ trục đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) với đường Nguyễn Ái Quốc, xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng, dự kiến sẽ thông xe vào năm 2029, hình thành trục giao thông mới cho khu Nam TP. Hồ Chí Minh; giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu và trở thành hướng tiếp cận quan trọng kết nối tới sân bay Long Thành.



Cùng với đó, dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua khu Nam - tuyến kết nối liên vùng quan trọng giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông – Tây Nam Bộ đang đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo động lực rất lớn cho kinh tế - xã hội cũng như thị trường bất động sản.

Ngoài ra, việc khởi công cầu đường Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng quốc lộ 50, mở rộng trục Bắc – Nam, trục kênh đôi … Nhóm hạ tầng này được kỳ vọng giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu, rút ngắn thời gian tiếp cận Quận 1, Thủ Thiêm và các khu vực trung tâm, đồng thời mở rộng bán kính an cư của người mua nhà.

Có thể thấy, khi các tuyến giao thông trọng điểm hoàn thiện, khu Nam TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành điểm kết nối thuận tiện giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh – khu Đông – các tỉnh miền Tây và sân bay Long Thành. Từ đó, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, rút ngắn thời gian di chuyển, tăng thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập. Các công trình này giúp xóa bỏ điểm nghẽn giao thông, nâng cao kết nối liên vùng và định hình khu Nam thành trung tâm đô thị - logistics - dịch vụ chất lượng cao.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định, hạ tầng hiện nay không chỉ tạo “sóng” ngắn hạn mà đã trở thành động lực tăng trưởng dài hạn mang tính cấu trúc. Khi các tuyến vành đai, cao tốc, sân bay hay metro được triển khai đồng thời, tác động của hạ tầng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn định hình lại bản đồ kinh tế – đô thị, từ phân bổ dân cư đến dòng vốn đầu tư.

Theo đó, về dài hạn, những khu vực có hạ tầng triển khai thực chất, đồng bộ với tiện ích và hệ sinh thái đô thị sẽ duy trì được sức hút và thanh khoản bền vững. “Trong bối cảnh hiện nay, các tuyến hạ tầng có tiến độ rõ ràng, tác động trực tiếp đến dòng người và dòng việc làm mới là những yếu tố dẫn dắt giá trị bất động sản trong thời gian tới ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

“Khẩu vị” người mua nhà hiện nay đã thay đổi. Họ ưu tiên dự án có mật độ cư dân thấp, song vẫn đầy đủ tiện ích cao cấp, giữa một cộng đồng có cùng hệ giá trị sống chất lượng.

Theo các chuyên gia, đây là thời điểm dòng tiền quay lại thị trường theo hướng chọn lọc bền vững, ưu tiên giá trị sử dụng, khai thác dòng tiền tốt và khả năng thanh khoản cao theo hạ tầng trọng điểm thay cho những kỳ vọng đầu tư lướt sóng trong ngắn hạn. Chuyên gia Savills từng nhấn mạnh, người mua có xu hướng dịch chuyển dần ra các khu vực đẩy mạnh mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng, từ đó mở ra triển vọng về nguồn cung nhà ở chất lượng ngay dọc các trục hạ tầng huyết mạch.

Trong xu hướng đó, khu Nam TP. Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm mới khi được quy hoạch chọn lọc theo định hướng đô thị sinh thái hiện đại. Nơi đây vẫn giữ được những quỹ đất vị trí đẹp vốn rất khan hiếm, địa thế ven sông và mảng xanh sẵn có của khu vực đáp ứng tốt mọi yêu cầu về một không gian sống trong lành.

Nếu trước đây các dự án chủ yếu cạnh tranh bằng vị trí hoặc quy mô, nhiều doanh nghiệp hiện nay bắt đầu chú trọng hơn đến trải nghiệm sống và khả năng đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu sử dụng. Với người mua, họ ưu tiên tìm kiếm các dự án có mật độ cư dân thấp để đảm bảo riêng tư, song vẫn đầy đủ tiện ích cao cấp, giữa một cộng đồng có cùng hệ giá trị sống.