Việt Nam sẽ có thêm tuyến Vành đai 6 làn xe dài 321km, mức đầu tư gần 9 tỷ USD đi qua 7 tỉnh thành

Ngày 1/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước, chủ trì cuộc họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn cho biết dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được nghiên cứu đầu tư với tổng chiều dài khoảng 321km, không bao gồm các đoạn đang khai thác gồm: 15km trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, 14km trùng cao tốc Hà Nội - Lào Cai và 19km đoạn tuyến qua Thái Nguyên.

Điểm đầu dự án tại Km0 (tương ứng Km 367 100 đường Hồ Chí Minh), thuộc xã Yên Bài, TP Hà Nội; điểm cuối trùng điểm đầu, tạo thành tuyến vành đai khép kín.

Tuyến đi qua 7 tỉnh thành gồm: TP Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Theo phương án đề xuất, tuyến chính được đầu tư quy mô 6 làn xe, riêng đoạn qua Thái Nguyên quy mô 4 làn xe. Đường song hành được đầu tư đồng bộ với quy mô tối thiểu đường cấp III; riêng các đoạn đi qua khu đô thị, khu công nghiệp có thể mở rộng theo quy hoạch của địa phương.

Đối với các đoạn qua Phú Thọ và Thái Nguyên có địa hình đồi núi, chỉ đầu tư đường song hành tại khu vực kết nối đô thị, công nghiệp, dịch vụ; các đoạn còn lại xây dựng đường gom phục vụ giao thông địa phương với bề rộng tối thiểu 5m.

Theo tính toán sơ bộ, dự án sử dụng khoảng 2.925 ha đất, với tổng mức đầu tư khoảng 235.741 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 64.000 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 138.300 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác gần 9.700 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 23.700 tỷ đồng.

Do nhu cầu vốn rất lớn, đơn vị tư vấn đề xuất phần giải phóng mặt bằng, đường song hành, dải cây xanh và vỉa hè được đầu tư bằng vốn đầu tư công, tương tự các dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM. Đối với tuyến chính cao tốc, Bộ Xây dựng nghiên cứu 2 phương án gồm đầu tư theo hình thức PPP hoặc đầu tư công, sau đó Nhà nước tổ chức thu phí sử dụng.

Để đẩy nhanh tiến độ, dự án được đề xuất chia thành 15 dự án thành phần, gồm 7 dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư đường song hành tại 7 địa phương và 8 dự án đầu tư tuyến chính, trong đó có một dự án riêng cho các cầu lớn. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công năm 2027 và cơ bản hoàn thành vào 2030.

Sau khi nghe ý kiến, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thống nhất cao với đề xuất hướng tuyến dự án được đơn vị tư vấn đưa ra nhằm phát triển không gian dọc tuyến, tạo thuận lợi cho các địa phương thu hút đầu tư.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận định tuyến Vành đai 5 Vùng Thủ đô cơ bản đi qua khu vực địa hình đồng bằng. Vì vậy, ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư, các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cọc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chính quyền địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Riêng đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Ninh Bình, do có tính chất đi qua khu vực đô thị và khu công nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu nghiên cứu phương án xây dựng cầu cạn nhằm hạn chế các vướng mắc phát sinh nếu phải giải phóng mặt bằng để làm đường dưới thấp.

Để bảo đảm chất lượng hồ sơ báo cáo trình cấp có thẩm quyền trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục làm rõ phương án hệ thống nút giao trên tuyến, gồm nút giao liên thông và nút giao trực thông. Việc này nhằm tránh tình trạng sang các bước sau phải điều chỉnh, làm thay đổi tổng mức đầu tư.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các bên liên quan rà soát kỹ hồ sơ, bổ sung chi tiết việc sử dụng công nghệ mới, các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng; đồng thời làm rõ tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần, thuyết minh đầy đủ về suất đầu tư. Đây là cơ sở để bảo đảm hồ sơ có tính chặt chẽ, khách quan trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.