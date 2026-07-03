Đèo Cả đề xuất đầu tư tuyến cao tốc hơn 35.000 tỷ tại tỉnh được mệnh danh là "thủ phủ cà phê" của Việt Nam

Tỉnh Đắk Lắk làm việc với Tập đoàn Đèo Cả về phương án đầu tư cao tốc CT.23 Phú Yên – Đắk Lắk (Ảnh: UBND tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 30/6, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Đèo Cả để nghe báo cáo phương án đầu tư tuyến cao tốc Phú Yên – Đắk Lắk (CT.23), một trong những dự án hạ tầng trọng điểm đã được địa phương đưa vào quy hoạch và đặt mục tiêu triển khai trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), kết hợp mô hình PPP++ và ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình quản lý, vận hành dự án.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc CT.23 có tổng chiều dài khoảng 207km, với tổng mức đầu tư dự kiến 52.241 tỷ đồng, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông và điểm cuối tại cửa khẩu Đắk Ruê (xã Ea Bung). Đây được xem là tuyến giao thông chiến lược, tạo thêm hành lang kết nối trực tiếp giữa Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Do quy mô đầu tư lớn, dự án được đề xuất phân kỳ thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2026 - 2030) đầu tư 124 km (đoạn từ Buôn Ma Thuột đến Quốc lộ 29) với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng mức đầu tư khoảng 34.327 tỷ đồng; giai đoạn 2 sẽ đầu tư 82 km còn lại sau năm 2030.

Nếu được triển khai, tuyến cao tốc sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Tây Nguyên ra các cảng biển miền Trung, đồng thời giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Đáng chú ý, Đèo Cả đề xuất áp dụng mô hình PPP++ nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, kết hợp vốn Nhà nước, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Song song đó, công nghệ số sẽ được ứng dụng xuyên suốt trong quá trình quản trị dự án, từ quản lý tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công đến nghiệm thu, thanh toán và giám sát hiện trường nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và minh bạch dữ liệu.

Đánh giá cao phương án do Tập đoàn Đèo Cả đề xuất, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết tuyến cao tốc CT.23 là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển của địa phương. Trong bối cảnh hạ tầng logistics còn nhiều hạn chế, việc đầu tư tuyến cao tốc mới sẽ tạo động lực mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo tỉnh cũng thống nhất định hướng triển khai dự án theo hình thức PPP, đồng thời giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và làm việc với các bộ, ngành Trung ương để sớm đưa dự án vào danh mục triển khai.

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng, doanh nghiệp đã nhiều lần nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư tuyến CT.23. Việc Đắk Lắk đưa dự án vào kế hoạch triển khai trước năm 2030 cho thấy quyết tâm lớn của địa phương trong việc hoàn thiện hạ tầng kết nối và tạo điều kiện để doanh nghiệp đồng hành phát triển.

Theo Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương định hướng phát triển theo mô hình 3 vùng phát triển, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực, trong đó Buôn Ma Thuột tiếp tục giữ vai trò hạt nhân của vùng Tây Nguyên, còn khu vực phía Đông được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới với các ngành công nghiệp, logistics, cảng biển và kinh tế biển. Đắk Lắk đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Trước đó, tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk 2026, địa phương đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng nhu cầu vốn hơn 1 triệu tỷ đồng. Hội nghị cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn hơn 40.294 tỷ đồng, đồng thời ký kết 78 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư với tổng giá trị đăng ký trên 1,02 triệu tỷ đồng.

Những động thái trên cho thấy quyết tâm của Đắk Lắk trong việc đẩy nhanh đầu tư hạ tầng và thu hút các dòng vốn quy mô lớn nhằm hiện thực hóa quy hoạch phát triển. Sau khi sáp nhập với Phú Yên, Đắk Lắk trở thành tỉnh rộng thứ 3 Việt Nam, chỉ sau Lâm Đồng và Gia Lai, đồng thời là địa phương được mệnh danh là "thủ phủ cà phê Việt Nam".