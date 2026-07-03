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Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, T&T... đổ về, đang xây sân bay 5 sao top 10 thế giới sắp có thêm khu đô thị 28.000 tỷ, rộng hơn 100 ha

| | Bất động sản

Khu đô thị mới Vân Trung có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 28.300 tỷ đồng, quy mô khoảng 102 ha. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 29.700 người.

Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, T&T... đổ về, đang xây sân bay 5 sao top 10 thế giới sắp có thêm khu đô thị 28.000 tỷ, rộng hơn 100 ha- Ảnh 1.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 903 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Vân Trung tại phường Nếnh. Dự án này sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

Khu đô thị mới Vân Trung có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 28.300 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 550 tỷ đồng. Nhà đầu tư phải bảo đảm vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 15% tổng mức đầu tư, phần còn lại được huy động từ vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Theo quyết định, dự án có quy mô khoảng 102 ha, được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình đô thị. Trong đó, khu nhà ở liền kề gồm 972 lô được xây dựng đồng bộ (trừ 57 lô dự kiến bố trí tái định cư), cao 5 tầng.

Đối với nhà ở cao tầng hỗn hợp, dự án sẽ xây dựng trên 5 ô đất với chiều cao từ 20 - 35 tầng. Tầng 1 và tầng 2 bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng, thương mại, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật, các tầng còn lại là căn hộ ở.

Bên cạnh đó, dự án dành quỹ đất xây dựng 2 khu nhà ở xã hội cao 20 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 366.000 m², trong đó có bố trí nhà ở cho thuê lâu dài.

Dự án cũng đầu tư đồng bộ các công trình thương mại, dịch vụ như khách sạn, văn phòng, căn hộ du lịch... Hệ thống hạ tầng xã hội gồm bệnh viện 9 tầng, khu y tế 3 tầng cùng các cơ sở giáo dục theo quy hoạch, gồm trường THPT, THCS và hai trường mầm non.

Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, T&T... đổ về, đang xây sân bay 5 sao top 10 thế giới sắp có thêm khu đô thị 28.000 tỷ, rộng hơn 100 ha- Ảnh 2.

Một góc tỉnh Bắc Ninh (ảnh: Lễ Lễ).

Khi hoàn thành, Khu đô thị mới Vân Trung sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 29.700 người.

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, hình thành không gian thương mại - dịch vụ, vui chơi giải trí gắn với hệ thống cây xanh, mặt nước, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan hiện đại và bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng đô thị khu vực.

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" không chỉ cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào dư địa phát triển mạnh mẽ của đô thị, hạ tầng và kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.

Bên cạnh các dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang đẩy mạnh triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, lọt nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ).

Lễ Lễ

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