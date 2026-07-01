Diễn biến mới tại siêu dự án hơn 53.000 tỷ do Tập đoàn FPT đầu tư tại thành phố giàu nhất miền Bắc

Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra với sự tham dự của hơn 1.200 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT, cho biết từ kinh nghiệm đồng hành cùng Hà Nội trong nhiều dự án công nghệ thông tin trước đây, để hiện thực hóa quy hoạch, Thủ đô cần tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là đầu tư phát triển nguồn nhân lực số và phổ cập kỹ năng số trên diện rộng.

Thứ hai là phát triển Công viên Công nghệ số Tây Tựu thành "phòng thí nghiệm sống" của Hà Nội và khu vực. Theo đó, FPT định hướng xây dựng Tây Tựu thành hệ sinh thái công nghệ tích hợp giữa học tập, nghiên cứu và thực nghiệm, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và Internet vạn vật (IoT).

Mục tiêu là thu hút các nhà đầu tư, chuyên gia công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước, quốc tế đến nghiên cứu, làm việc và cống hiến cho Hà Nội.

Lãnh đạo FPT nhấn mạnh, Tây Tựu không chỉ là một dự án công nghệ mà còn có thể trở thành biểu tượng mới của đổi mới sáng tạo Thủ đô trong tương lai. Theo ông, quy hoạch 100 năm là tầm nhìn dài hạn, vượt ra ngoài phạm vi của một thế hệ.

Phối cảnh dự án.

Trước đó, ngày 16/1/2026, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức lễ khởi công dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Dự án có quy mô khoảng 197 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 53.700 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo và lao động phụ trợ.

Thời gian triển khai dự án từ năm 2026 đến năm 2031, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027.

Về tiến độ, vào tháng 4/2026, UBND phường Phú Diễn đã tổ chức hội nghị làm việc trực tiếp với người dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Đến tháng 6/2026, UBND phường Tây Tựu cho biết đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, UBND phường Tây Tựu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Giao đơn vị quản lý thực hiện, đồng thời tổ chức các hội nghị, cuộc họp với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thông tin đầy đủ về dự án, quy định pháp luật và các nội dung liên quan đến quá trình triển khai.

Được biết, thông qua dự án, Tập đoàn FPT hướng tới xây dựng môi trường nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tiên tiến. Từ đó thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đây cũng là khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên cả nước.