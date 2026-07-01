Taseco mở rộng sang năng lượng tái tạo, nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời 22.000 tỷ tại Lai Châu

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026.

Ngày 30/6, CTCP Tập đoàn Taseco ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Lai Châu về hợp tác nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026.

Theo thỏa thuận, UBND tỉnh Lai Châu sẽ tạo điều kiện để Taseco Group nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư các dự án điện mặt trời với tổng công suất dự kiến khoảng 1.000 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là bước đi đánh dấu việc Taseco Group chính thức mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, bên cạnh các mảng kinh doanh cốt lõi gồm bất động sản, hạ tầng công nghiệp và dịch vụ phi hàng không.

Theo nội dung hợp tác, Taseco sẽ tiến hành nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển điện mặt trời tại Lai Châu, đồng thời đề xuất phương án đầu tư phù hợp với Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch liên quan. Doanh nghiệp cũng định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, tối ưu sử dụng tài nguyên, đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Các đại biểu trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho Tập đoàn Taseco.

Việc nghiên cứu và đề xuất đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tại Lai Châu được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Sau hơn 20 năm phát triển, Taseco Group xây dựng hệ sinh thái đa ngành với 29 công ty thành viên, hơn 2.300 nhân sự, vốn điều lệ 1.350 tỷ đồng và tổng tài sản trên 14.500 tỷ đồng. Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ phi hàng không, hạ tầng hàng không và đầu tư tài chính.

Trong đó, Taseco Land là doanh nghiệp nòng cốt mảng bất động sản – hạ tầng công nghiệp, với vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản gần 17.000 tỷ đồng, đang phát triển quỹ đất khu công nghiệp và nhiều dự án đô thị, nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng. Taseco Airs vận hành hơn 120 điểm kinh doanh tại các sân bay trên cả nước, cung cấp dịch vụ bán lẻ, ẩm thực, phòng chờ thương gia và logistics hàng không.

Trên nền tảng đó, Taseco Group tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, xác định đây là động lực tăng trưởng mới, qua đó đa dạng hóa danh mục đầu tư và củng cố chiến lược phát triển dài hạn.

Nằm ở khu vực miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Lai Châu có diện tích tự nhiên hơn 9.068 km², sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương xác định mục tiêu chiến lược trở thành điểm đến đầu tư xanh của toàn vùng Tây Bắc. Trọng tâm phát triển kinh tế được đặt vào ba trụ cột chính gồm công nghiệp năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao gắn với kinh tế dưới tán rừng và du lịch sinh thái.

Trong lĩnh vực năng lượng, Lai Châu xác định đây là ngành mũi nhọn, đóng vai trò động lực tăng trưởng của địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã có 131 dự án nguồn điện được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng công suất hơn 4.799 MW, trong đó nhiều dự án thủy điện lớn đã đi vào vận hành ổn định. Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%/năm, địa phương đang tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm 87 dự án nguồn điện mới với tổng công suất dự kiến khoảng 15.856 MW, mở ra dư địa lớn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

Song song với năng lượng, nông – lâm nghiệp hữu cơ tiếp tục là thế mạnh nổi bật của tỉnh với hơn 517 nghìn ha rừng, tỷ lệ che phủ khoảng 54%. Điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm cùng thổ nhưỡng đặc thù giúp Lai Châu hình thành nhiều vùng nguyên liệu giá trị cao, đáng chú ý là vùng quy hoạch sâm Lai Châu rộng hơn 5.600 ha. Mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng kết hợp chăn nuôi tập trung theo hướng công nghệ cao đang tạo sức hút đối với nhiều nhà đầu tư.

Trên lĩnh vực du lịch, lợi thế sở hữu 7 trong số 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam cùng các danh thắng như đèo Ô Quy Hồ, cao nguyên Sìn Hồ giúp Lai Châu có tiềm năng lớn phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa. Giai đoạn 2026–2030, tỉnh đã quy hoạch 60 dự án du lịch trọng điểm, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, sự đồng thuận giữa Trung ương và địa phương đã mang lại nhiều kết quả rõ nét. UBND tỉnh Lai Châu đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 27.700 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thủy điện tích năng, điện gió, nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp xanh.

Cùng với đó, tỉnh cũng ký kết 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 31 nội dung, tổng giá trị cam kết lên tới hơn 172.000 tỷ đồng, đánh dấu một trong những kỳ thu hút đầu tư quy mô lớn của địa phương trong thời gian gần đây.







