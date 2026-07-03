Siêu cầu 16.000 tỷ đồng do Sun Group triển khai nối phố cổ với phía Đông Hà Nội hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính

Phối cảnh dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Chiều 1/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư, thi công và công tác giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, hầu hết các dự án đang được triển khai đồng loạt và cơ bản bám sát tiến độ. Trong đó, cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình trọng điểm được thành phố đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027.

Đến nay, dự án đã đạt nhiều kết quả tích cực cả về giải phóng mặt bằng lẫn thi công. Tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án khoảng 31,05ha, trong đó chủ đầu tư đã tiếp nhận 29,43ha, tương đương gần 95% diện tích cần bàn giao.

Ở hạng mục xây lắp, nhà đầu tư dự án thành phần 3 theo hình thức PPP (hợp đồng BT) đã huy động 17 mũi thi công đồng loạt trên toàn công trường.

Một trong những cột mốc đáng chú ý là toàn bộ 128/128 cọc khoan nhồi của phần cầu chính đã được hoàn thành.

Đối với các hạng mục còn lại, đơn vị thi công đã hoàn thành 208/236 cọc khoan nhồi cầu dẫn phía Long Biên và cầu vượt Cổ Linh; 207/284 cọc khoan nhồi cầu nhánh; hoàn thiện 6/7 bệ trụ cầu chính; 18/26 bệ mố, trụ cùng 14/26 thân mố, trụ cầu dẫn phía Long Biên; đồng thời hoàn thành 3/4 bệ và thân mố, trụ cầu vượt Cổ Linh.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư lớn thứ 2 Hà Nội với hơn 16.200 tỷ đồng theo hình thức PPP (Ảnh: Văn Đoan).

Theo Ban Quản lý dự án, giá trị sản lượng thi công hiện đạt khoảng 1.113 tỷ đồng trên tổng giá trị xây lắp hơn 7.280 tỷ đồng, tương đương trên 15% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi tại khu vực các phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng. Trong đó, việc di chuyển các tuyến điện cao thế và nhiều công trình kỹ thuật khác vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục.

Đại diện nhà thầu kiến nghị chủ đầu tư cùng các cơ quan chức năng sớm hoàn tất việc di dời hạ tầng kỹ thuật, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Trước những vướng mắc này, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị quản lý điện lực, viễn thông, cấp nước, thoát nước và các đơn vị sở hữu hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án phải khẩn trương thực hiện việc di dời theo đúng kế hoạch.

Đối với các đơn vị đã được bố trí kinh phí phục vụ giải phóng mặt bằng, thành phố yêu cầu hoàn thành việc di chuyển đúng tiến độ. Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 9/10/2025, dự án cầu Trần Hưng Đạo chính thức khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỷ đồng theo hình thức PPP (hợp đồng BT), do Tập đoàn Sun Group triển khai. Đây là cây cầu được xây dựng tại vị trí gần trung tâm Hà Nội nhất, kết nối khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng với Long Biên.

Toàn tuyến dài khoảng 4,18km, trong đó cầu chính dài 870m gồm 6 nhịp vòm thép mang biểu tượng vô cực, cầu dẫn hai đầu dài khoảng 1,15km cùng hệ thống 3 nút giao lớn kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu. Dự án gồm 5 dự án thành phần, bao gồm 3 dự án giải phóng mặt bằng và 2 dự án xây lắp.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong quý II/2027 để phục vụ Hội nghị APEC 2027 nếu công tác bàn giao mặt bằng được thực hiện đúng tiến độ. Khi đưa vào khai thác, cầu Trần Hưng Đạo sẽ góp phần giảm tải cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, tăng cường kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng và tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc mới cho Thủ đô.