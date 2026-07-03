Chủ đầu tư dự án L'Aurora Phú Yên bị xử phạt

Minh họa dự án L'Aurora Phú Yên. Ảnh: Int

Ngày 1/7/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Mỹ A&V (Địa chỉ trụ sở chính: Lô B2, đường Độc Lập, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam).

Theo đó, Việt Mỹ A&V bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu Báo cáo tình hình thực hiện cam kết năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên năm 2023; Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023.

Bên cạnh đó, Việt Mỹ A&V công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024; Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024.

Về Việt Mỹ A&V, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 06/2011. Tại ngày 16/10/2019, doanh nghiệp có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là bà Nguyễn Thị Liễu nắm giữ 50%, bà Nguyễn Thị Kim Oanh nắm giữ 49% và ông Phạm Văn Đạo nắm giữ 1%. Đến tháng 2/2020, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện nay là bà Đỗ Thanh Hoa (SN 1986). Ngoài Việt Mỹ A&V, bà Đỗ Thanh Hoa còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp "nhóm Việt Mỹ" (Việt Mỹ Group).

Việt Mỹ A&V được biết đến là chủ đầu tư Dự án "Tổ hợp khách sạn, resort Việt Mỹ A&V" (tên thương mại là L'Aurora Phú Yên) tại Lô B2, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk.

Dự án L'Aurora Phú Yên có diện tích đất 46.983m2. Quy mô gồm 21 boutique hotel, 22 căn nhà phố thương mại (shophouse), 14 căn biệt thự đơn lập rộng, 34 căn biệt thự song lập, 14 căn biệt thự thương mại (shop villa) diện tích, khối khách sạn với tổng số 336 phòng cùng các tiện ích du lịch khác.