Phú Long và Keppel chính thức khởi công dự án nằm trong đại đô thị gần 300ha tại Hà Nội

Lãnh đạo bộ, ban, ngành và đơn vị triển khai dự án thực hiện nghi lễ khởi công. (Ảnh: Keppel)

Estiva Charm được phát triển trên khu đất rộng khoảng 2,86ha, là dự án thành phần đầu tiên trong phân khu Estiva có quy mô hơn 14ha thuộc khu đô thị Mailand Hanoi City. Theo chủ đầu tư, dự án là kết quả hợp tác giữa Phú Long và Keppel nhằm phát triển một khu nhà ở theo định hướng tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Estiva Charm chỉ có 109 căn nhà phố thương mại hai mặt tiền. Bên cạnh hệ thống nhà ở, Estiva Charm được quy hoạch với hơn 20 tiện ích nội khu như clubhouse, hồ bơi, phòng gym, khu tập yoga, khu vui chơi trẻ em và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: Keppel).

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng việc triển khai Estiva Charm phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững, đồng bộ của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh.

Theo Thứ trưởng, các dự án nhà ở cần được phát triển trên cơ sở nhu cầu thực của người dân, gắn với quy hoạch đô thị, hệ thống giao thông công cộng cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Đây là nền tảng để hình thành những khu đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống và tạo động lực phát triển lâu dài cho các địa phương.

Đại diện Phú Long cho biết Mailand Hanoi City là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại Hà Nội, được định hướng trở thành "Thành phố Sáng tạo". Trong tổng thể khu đô thị này, Estiva là một trong những phân khu trọng điểm, còn Estiva Charm là dự án đầu tiên được triển khai.

Về phía Keppel, đại diện doanh nghiệp cho biết Estiva Charm là dự án đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác với Phú Long tại Hà Nội, đồng thời đánh dấu bước mở rộng hoạt động của tập đoàn tại thị trường phía Bắc sau nhiều năm phát triển các dự án tại Việt Nam.

Trước đó, hai doanh nghiệp đã hợp tác phát triển khu đô thị Celesta tại TP.HCM. Việc triển khai Estiva Charm được xem là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng hợp tác giữa hai bên, hướng tới phát triển các khu đô thị quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mailand Hanoi City là khu đô thị có quy mô gần 300ha nằm ở phía Tây Hà Nội do Phú Long phát triển. Dự án được định hướng theo mô hình đô thị tích hợp, kết hợp không gian xanh, tiện ích hiện đại và các hoạt động văn hóa nhằm hình thành một khu đô thị đa chức năng trong quá trình mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.