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Đà Nẵng thành lập 15 chi nhánh phát triển quỹ đất

| | Bất động sản

Theo quyết định, UBND TP. Đà Nẵng thành lập 15 chi nhánh khu vực trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất, gồm từ Chi nhánh khu vực 1 đến Chi nhánh khu vực 15

Các chi nhánh này sẽ đảm nhận nhiệm vụ triển khai các dự án phát triển quỹ đất theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc.

Đà Nẵng thành lập 15 chi nhánh phát triển quỹ đất- Ảnh 1.

Đà Nẵng thành lập 15 chi nhánh khu vực trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Trụ sở làm việc của các chi nhánh khu vực theo phương án được UBND thành phố phê duyệt. Các chi nhánh khu vực có con dấu, được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

UBND TP. Đà Nẵng giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của các chi nhánh khu vực trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Đồng thời phân công, điều phối nhiệm vụ của chi nhánh khu vực phù hợp với khối lượng công việc từng thời điểm cụ thể để đảm bảo đầu mối tiếp nhận, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi thực hiện dự án kịp thời, thuận lợi, hiệu quả.

Việc thành lập và điều chỉnh các chi nhánh khu vực trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng không chỉ nhằm tăng cường năng lực quản lý, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Theo Nguyễn Thành

Tiền Phong

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